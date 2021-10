Tener un abdomen tonificado es uno de los objetivos de muchos hombres y mujeres. No es ningún secreto cómo se pueden tener abdominales o la popularmente llamada "tableta de chocolate". Hay que realizar una serie de ejercicios que trabajen esa zona y hacerlos de forma periódica. Así pues, estos son algunos sencillos trucos para tonificar tus abdominales en casa.

Antes de nada hay que recordar que sirven de poco o nada si no se lleva una dieta adecuada y no se eliminan determinados excesos de grasa. Se deben realizar tumbado, en una superficie plana y sobre una esterilla que no se deslice con facilidad.

Recomendamos hacer estos ejercicios tres veces a la semana durante, al menos, quince minutos, y distribuidos en tres series.

Sit up

Hay que estar completamente tumbado, con las piernas en el suelo y haciendo fuerza con los abdominales. Hay que levantarse hasta estar en un ángulo de 90 grados y los brazos detrás de la cabeza.

Crunch con las piernas elevadas

Con las piernas elevadas en un ángulo de unos noventa grados hay que intentar tocarlas con las manos haciendo fuerza en el abdomen.

Crunch invertido

Estando tumbado, solo puede tocar el suelo la espalda y las manos, que deben estar a la altura del coxis. Haciendo fuerza en la zona abdominal, se debe levantar la parte inferior de la espalda del suelo hasta volver a la posición inicial.

La bicicleta

Hay que estar boca arriba y con las manos pegadas a la nuca mientras las piernas permanecen elevadas. Hay que desplazar los codos hasta que toquen la rodilla de la pierna contraria y volver a la posición del comienzo

Elevación de piernas

Para este ejercicio de abdominales hay que estar completamente tumbado y con las manos a la altura de la espalda. Tras esto se deben levantar las piernas hasta dejarlas completamente estiradas y formando un ángulo de 90 grados. Se puede optar por que, en la bajada, las piernas toquen o no el suelo.