Recientemente, especialistas en nutrición, medios de comunicación, bien sea especializados en alimentación o de carácter más generalista, además de gran parte de la sociedad viene hablando de los superalimentos o superfood, por su nombre en inglés. Pero, realmente ¿qué son? ¿Cuáles son sus propiedades que les hacen tan especiales? Y, sobre todo, ¿cómo y cuándo deben consumirse?

El ritmo de vida al que la mayoría de las personas están sometidas provoca que, bien sea por falta de tiempo o por tener que comer muchas veces fuera de casa, no se le preste la atención necesaria a la alimentación. Esto hace que, en muchos casos, el organismo no reciba los nutrientes necesarios o no lo haga en las cantidades correctas.

Un ejemplo de ello se encuentra en el consumo excesivo de grasas saturadas o de azúcar así como la falta de algunas proteínas y vitaminas. Es aquí cuando aparecen los superalimentos.

Los superalimentos son un conjunto de alimentos 100% naturales y que destacan por tener una alta concentración de nutrientes clave para nuestro cuerpo en una sola porción. Normalmente suelen contener una importante densidad de minerales, proteínas o fibra, nutrientes que, en muchas ocasiones no se ingieren con la cantidad y regularidad necesarias. Es ahí donde destacan, debido a su capacidad para suplir estas carencias en la alimentación. También pueden contener antioxidantes, ideales a la hora de prevenir el cáncer.

¿Son una moda pasajera?

Aunque, como se ha señalado anteriormente, este tipo de productos se encuentra ahora muy de moda, lo cierto es que tienen su origen muchos siglos atrás. Hace miles de años, los pueblo indígenas ya contaban con determinados alimentos con los que tratar a enfermos y curar ciertas enfermedades, bien fueran físicas o mentales y que podían encontrar en la naturaleza. No obstante, hay que señalar que no son la panacea, y que no existe un alimento capaz de prevenir todas las enfermedades o cuidar de nuestra dieta. Sin embargo, sí hay determinados productos que ayudan a mejorar la alimentación diaria

Algunos superalimentos de nuestro día a día

Al realizar una búsqueda en la web sobre los superalimentos, son muchos y muy variados los listados que aparecen. Muchos de ellos tienen pocas coincidencias entre sí, no solo en los alimentos, si no también en las cantidades. No obstante, sí existen una serie de productos que diversos expertos en nutrición califican como superalimentos y que se pueden incluir fácilmente en la dieta diaria.