La U.S. News & World Report ha realizado un listado con las mejores dietas para adelgazar y cuidar la salud del cuerpo. En él, expertos en psicología, nutrición, dieta y enfermedades cardíacas, han analizado y puntuado 39 regímenes de comida diferentes, tanto sus impactos en el corto como en el largo plazo y han concluido que estas son las mejores para perder peso y cuidar la salud.

La dieta mediterránea, la mejor valorada

Con una puntuación de 4.2 puntos sobre cinco, es, según el estudio, la que más beneficios a la salud otorga, entre los que se incluye la facilidad para adelgazar. Se señala que no existe una única dieta mediterránea, aunque, se caracteriza por su bajo contenido en grasas saturadas, carnes rojas y azúcares, aunque critica su elevado coste. También valora positivamente su capacidad para reducir la contracción de enfermedades cardiacas, puesto que reduce la presión arterial, además de su facilidad para perder peso, aunque, señala, "no para recuperarlo". Para el estudio, este régimen de comida debe de estar basado en el consumo de fruta y verdura frescas, aceite de oliva, especias y pescado.

Dieta flexitariana, centrada en las verduras

Este tipo de alimentación surge de la unión de dos términos, "flexible" y "vegetariano". Se trata de un régimen principalmente vegetariano, en el que hay que señalar, no solo su facilidad a la hora de adelgazar, sino también a la hora de prevenir enfermedades. "Se centra principalmente en frutas, verduras, granos integrales y proteínas vegetales, lo que le hace una opción inteligente y saludable" destaca el estudio. No obstante, para llevarla a cabo no es necesario eliminar la carne por completo, pero sí hay que mantener una proporción 80% a 20% en favor de los alimentos vegetales. El informe valora positivamente la capacidad que tiene para incluir dietas variadas y sencillas de realizar, aunque, como punto negativo se encuentra el énfasis en la comida casera, lo cual puede ser complicado para algunas personas, además de la dificultad que puede tener llevarla a cabo si no te gustan mucho las frutas y las verduras. Es muy útil para adelgazar tanto en el corto como en el largo plazo.

Dieta DASH, ideal para prevenir la hipertensión

El régimen alimenticio DASH destaca, por un lado, por su capacidad para prevenir la hipertensión, y para perder peso tanto en el corto como en el largo plazo. Para ello, pone su énfasis en alimentos que contienen un alto contenido en nutrientes, véase frutas, verduras o cereales, además de otros que reduzcan la presión arterial, como calcio, proteínas y fibra. Por otro lado, en esta dieta no se incluye el consumo de grasas saturadas, presentes en carnes y muchos lácteos. Para seguirla, el informe recomienda añadir vegetales o verduras a cada uno de nuestros platos, tener dos o más comidas sin carne a la semana y sustituir las patatas fritas por frutos secos.

Dieta WW, sin ejercicio no se adelgaza

Utilizada históricamente para perder peso, este régimen de comidas sobresale por poner el énfasis en el ritmo de vida de la persona que la lleva a cabo. Llamada WW por sus siglas en inglés weight watchers, es decir, controlador de peso, aporta un enfoque holístico a tus comidas. Esto se traduce en una reducción de la cantidad de comida que se consume y en un aumento del ejercicio que se realiza. Es por esto por lo que no hay alimentos prohibidos, lo que la convierte en una dieta muy flexible, cuya capacidad para adelgazar se nota, sobre todo, en el corto plazo. Su pilar fundamental se encuentra en unos hábitos de movilidad y de vida saludables a los que, a la comida se le agrega un contenido en grasas más reducido, una mayor cantidad de proteínas y un consumo del azúcar de forma más concentrada.