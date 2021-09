Con motivo del día internacional de la Sordera celebrado, os queremos hablar de la medicina hiperbárica en Córdoba de VMG Salud como un tratamiento eficaz para la sordera súbita.

Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida brusca de audición a nivel neurosensorial. Suele afectar a un solo oído y su diagnóstico debe ser urgente, ya que la demora en el tratamiento puede resultar ineficaz, provocando incluso la sordera permanente.

No causa dolor por lo que los pacientes esperan una recuperación espontánea y no piden consulta médica. Algunas de las causas que pueden provocar la sordera súbita son: enfermedades autoinmunes, infecciones, traumatismos, fármacos, enfermedades neurológicas, trastornos del oído interno, tumores o problemas circulatorios. Es más frecuente en adultos entre los 40 y los 60 años, aunque puede presentarse a cualquier edad, y no hace distinción en cuanto a sexo.

Cámara hiperbárica como tratamiento efectivo para la sordera súbita

Casi en el 50% de los casos de sordera súbita se recupera la audición completamente de forma espontánea durante la primera semana, pero las posibilidades de recuperación aumentan si se realiza tratamiento.

La Medicina hiperbárica disminuye el edema y mejora la otalgia, favorece recuperación de nervios cerebrales y aumenta la acción inmunológica. En la cámara hiperbárica el paciente recibe más oxígeno en sus tejidos, así se combate la inflamación y la infección.

Es una terapia muy segura, donde la cantidad de sesiones y su duración te las prescribe el médico especialista en medicina hiperbárica por lo es necesario realizar una primera visita médica, en la que el doctor tras una entrevista médica y una exploración física te indicará las pautas a seguir, según la patología que presente el paciente. Determinará el número de sesiones recomendadas, la periodicidad de las mismas y la duración de cada sesión, lo que garantiza un tratamiento individualizado según el perfil de cada paciente.

Unidad de medicina hiperbárica en un entorno hospitalario

Desde VMG Salud gestionamos esta unidad en el Hospital San Juan De Dios en la que disponemos de dos cámaras monoplaza de última generación, fabricadas en España por Oxybárica. En un ambiente cordial y muy profesional, nuestro equipo especializado te orientará y ayudará para que te sientas a gusto. Nuestras cámaras hiperbáricas están dotadas de un sistema de televisión para hacer más agradable la duración del tratamiento. Contamos con la la seguridad que brinda estar dentro de un hospital con personal sanitario muy cualificado.

¿Cómo funciona la medicina de oxígeno hiperbárico?

La oxigenoterapia hiperbárica consiste en la administración de oxígeno puro al 100% dentro de una cámara hiperbárica controlada a una presión superior a la del nivel del mar, lo que permite que el plasma sanguíneo absorba hasta diez o quince veces más oxígeno. Este incremento en la concentración de oxígeno permite conseguir un efecto antiinflamatorio y regenerativo. Por ello, es muy efectiva como tratamiento para aumentar el suministro de oxígeno al oído y al cerebro en un intento de reducir la gravedad de la pérdida de audición. Se trata de un tratamiento coadyuvante, seguro e indoloro que permite la recuperación fisiológica del organismo.

Beneficios de la cámara hiperbárica

La cámara hiperbárica y la oxigenoterapia tiene múltiples beneficios para la salud. Ayuda a tratar y mejorar una gran cantidad de enfermedades, siendo un tratamiento muy recomendado para pacientes que sufren dolores crónicos, pacientes con cáncer, pacientes diabéticos o pacientes con síntomas persistentes por COVID-19, entre otros.

Cámara hiperbárica para pacientes con Cáncer

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, por lo que tanto su prevención como su tratamiento son esenciales en la medicina actual.

En los últimos años, la Medicina Hiperbárica se ha postulado como un aliado muy efectivo para sensibilizar frente a la quimioterapia y radioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mejora la radio sensibilidad en el tratamiento de algunos tipos de cáncer y tumores malignos mejorando la respuesta al tratamiento, protege los tejidos normales de la lesión por radiación, ayuda a contrarrestar los efectos secundarios de la radioterapia, aumenta la tensión de oxígeno dentro de masas tumorales y disminuye su tamaño.

Si eres un paciente con sordera súbita o padeces cáncer y estás en tratamiento, para saber si la terapia en cámara hiperbárica es adecuada para ti, contáctanos para programar una consulta con nuestro médico especialista.

