La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que desde el Gobierno se está "muy pendiente" de la evolución de la variante Delta del coronavirus, conocida también como variante india, y su progresión en España. No obstante, "por ahora", y siendo prudentes, observa que su evolución "está siendo pequeña".

"Estamos muy pendientes de la evolución de esta variante Delta, por ahora, y lo digo con la prudencia, esta siendo pequeña; es verdad que hay un decalaje en esa secuenciación de unas semana, pero seguimos con atención y sabemos que hay una evolución descendente de la incidencia acumulada", ha señalado el la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, ha recordado que para el Gobierno es tan importante la evolución de las variantes como de otros indicadores, como son los que muestran la presión asistencial de los hospitales del Sistema Nacional de Salud que, ha afirmado, "tiene unos indicadores tremendamente positivos".

"Nosotros a todas la variantes les hacemos un seguimiento con mucha atención ,y por supuesto estamos muy pendientes de Delta, como hemos estado de la variante Alfa o Gamma. Sabemos que el 'modus vivendi' del virus es mutante, por tanto hasta que no tengamos una cobertura vacunal, no solamente nuestro país, si no en el resto del mundo, va a seguir mutando", ha advertido.