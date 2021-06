Ya no hay excusa para lamentarse por no tener la cabeza tan bien poblada como nos gustaría. Y es que la alopecia es una enfermedad que afecta a más del 50% de hombres y a un 30% de las mujeres a lo largo de su vida. Esa caída de pelo prematura y abundante se ha convertido en un verdadero trauma para hombres y mujeres que no son capaces de asimilar que su pelo ya no está. Pero eso puede cambiar en poco tiempo, y lo mejor de todo, por un precio y unas garantías nunca vistas en España. La firma Medican Clinics ha abierto su primera clínica de injerto capilar en España que realiza operaciones con médicos tricólogos, a un precio ajustado. Pero antes de hablar de dinero, resolvamos y aclaremos algunas dudas para aquellos que notan el agua de la lluvia antes que nadie.

Puede que se pregunte qué es la tricología. Pues bien, se trata de una especialidad de la medicina que se encarga de estudiar el pelo y el cuero cabelludo. Todos los tratamientos y nuevas técnicas que se aplican en la actualidad han sido gracias a los estudios y ensayos clínicos que la tricología ha llevado a cabo a lo largo de los años. De este modo, el profesional encargado de poner la tricología en práctica es un médico, llamado tricólogo, acreditado y especializado en la fisiología, patología y técnicas especiales para la recuperación del cabello. Partiendo de esta especialización, Medican Clinics garantiza que todos sus tratamientos son llevados a cabo por un tricólogo, tal y como marca la ley. En este sentido, habría que advertir a los posibles pacientes, que se aseguren de ponerse en manos de auténticos profesionales que le asistan durante el proceso de implantación. Y es que hay clínicas en las que las intervenciones son realizadas ‘solo’ por enfermer@s.

TRICOGRAMA 3D

Medican Clinics pone como promoción de apertura la realización gratuita del estudio capilar a través de tricograma 3D, siendo pioneros en la ejecución de esta técnica en Andalucía. Este estudio permite al tricólogo diagnosticar con precisión las necesidades de cada paciente. Las mediciones obtenidas son la base para el tratamiento, ya sea la recomendación del injerto o cualquier otro no invasivo. En Medican Clinics son especialistas en estética capilar, no simplemente en trasplantes. De hecho, sus profesionales están especializados en la mesoterapia capilar, un proceso con el que se pretende la regeneración celular del cabello. Este tipo de tratamiento está indicado para personas con alopecia androgenética, cicatrizal o areata. También es un buen complemento de otro tipo de tratamientos. Desde la propia clínica cordobesa aseguran que “tenemos pacientes de toda Andalucía que ya han reservado fecha para ser tratados aquí en Córdoba”. Y es que la ubicación de su clínica, además de por raíces de sus promotores, Córdoba está situada estratégicamente para dar servicio a toda Andalucía.

LA TÉCNICA FUE, LA GARANTÍA DEL INJERTO CAPILAR

Una vez el paciente ha sido valorado por el tricólogo de Medican Clinics y su recomendación haya sido el injerto capilar, se le informa de todo el proceso que se llevará a cabo. Seguramente, antes del trasplante de cabello el paciente deba tomar unas vitaminas para fortalecer los folículos donantes (del propio paciente de zona poblada y sana). La técnica elegida por esta clínica es la FUE, un procedimiento exitoso al 100% y completamente natural. Eso sí, y como se viene recordando en todo el texto, siempre que lo lleven a cabo auténticos profesionales.

La duración media de un trasplante capilar con técnica FUE en Medican Clinics es de unas 6 horas. EI paciente se puede incorporar al trabajo al día siguiente y se realiza con anestesia local y sedación oral. Con esta técnica, el porcentaje de supervivencia de los folículos es del 85 al 95 por ciento. El cabello trasplantado crecerá durante las próximas dos o tres semanas, y luego se degradará, entrando en la fase inactiva de crecimiento. El cabello descansará durante una o dos semanas, para después comenzar un crecimiento permanente y definitivo. El resultado final se observa después de los 3 meses hasta los 18 meses de la intervención.

La gran apuesta de Medican Clinics para convertirse en una de las mejores clínicas de injerto capilar de España es la inversión en capital humano y técnico. De un lado, cuenta con el mejor equipo de tricólogos, asistido por enferemer@s y auxiliares formados en todos los campos de la estética capilar. Y del otro, su inversión en la mejor equipación técnica. Como en su nueva clínica de Córdoba, ubicada en la calle José María Martorell, 16 (junto a la plaza Matías Prats en el Zoco), donde cuentan con dos quirófanos equipados con la última tecnología para el tratamiento capilar.

¿QUÉ INCLUYE LA INTERVENCIÓN CAPILAR?

Sí ya está más cerca de confiar en los profesionales de Medican Clinics para que su vida cambie por completo, sepa que la intervención de injerto capilar en Córdoba incluye las siguientes ventajas:

• Sin límite de folículos

• Intervención y quirófano

• 1 sesión de PRP (Plasma Rico en Plaquetas) (Valorado en 150 €)

• Tratamiento Postoperatorio (Champú y Agua Termal)

• Prescripciones para medicamentos

• Seguimiento postoperatorio (online y presencial)

• Garantía de 10 años de los folículos implantados

Pero aún hay más. Medican Clinics, además de hacer el estudio gratuito previo del cuero cabelludo del paciente, ofrece una serie de descuentos y facilidades a sus pacientes. Ahora mismo, su promoción para los que llegan fuera de Córdoba es que la clínica se hace cargo de los gastos de AVE (hasta 100 euros), noche de hotel y los servicios de un chófer. ¿Y para los cordobeses qué? Pues bien, recibirán un descuento de 150 € si no precisan de esos servicios. Además, si te operas este junio de 2021, recibirás 100 € de descuento adicional.

Cierto, se nos olvidaba hablar en claro de dinero. La oferta de Medican Clinics es la mejor de toda España. Hay quien opera por menos dinero, pero no con las mismas garantías con profesionales en tricología. El precio del tratamiento de injerto capilar es de 2890 euros, a descontarle las promociones mencionadas. Así que ya saben, no hay excusa.

