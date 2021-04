Las personas expuestas al humo de segunda mano podrían tener un 51% más de riesgo de desarrollar cáncer oral, según sugiere una revisión de las investigaciones existentes publicada en línea en la revista 'Tobacco Control'.

Los cánceres orales --de labio, de cavidad oral y de orofaringe-- representan 447.751 nuevos casos de cáncer y 228.389 muertes al año en todo el mundo. Entre los principales factores de riesgo de estas formas de cáncer se encuentran el tabaquismo y el consumo de tabaco sin humo, el consumo de alcohol y la masticación de betel.

El humo del tabaco constituye la mayor exposición de los seres humanos a los carcinógenos químicos y causa una de cada cinco muertes relacionadas con el cáncer en el mundo. Sin embargo, no sólo afecta a los fumadores activos, ya que, según datos de 192 países, el 33% de los hombres no fumadores, el 35% de las mujeres no fumadoras y el 40% de los niños estuvieron expuestos al tabaquismo involuntario durante un año al inhalar el humo de tabaco ajeno.

Investigaciones anteriores han demostrado que la inhalación del humo de segunda mano provoca varias enfermedades, entre ellas el cáncer de pulmón. Aunque el tabaquismo es una causa conocida de cáncer oral, aún no se ha establecido si el humo de segunda mano también causa cáncer oral. Por ello, un equipo internacional de investigadores de Portugal, Reino Unido, España y Estados Unidos se propuso evaluar si existía una posible asociación entre la exposición al humo de segunda mano y el riesgo de cáncer oral.

Revisaron y analizaron cinco estudios relevantes existentes en los que participaron 6.977 personas en conjunto, de las cuales 3.452 estaban expuestas al humo de segunda mano y 3.525 no. Estos estudios se habían realizado en Asia, Europa, América del Norte y América Latina. Los análisis mostraron que las personas expuestas al humo de segunda mano tenían un 51% más de riesgo de desarrollar cáncer oral. Además, la duración de la exposición de más de 10 o 15 años aumentaba el riesgo de cáncer oral a más del doble en comparación con las personas no expuestas.

Los autores reconocen que su análisis sólo incluyó un pequeño número de estudios, pero que varios de los estudios originales ya habían agrupado muchos estudios individuales, por lo que el número total de casos y controles para los nuevos meta-análisis era elevado. Por ello, concluyen: "Esta revisión sistemática y meta-análisis apoya una asociación causal entre la exposición al humo de segunda mano y el cáncer oral. Además, los análisis de la respuesta a la exposición, incluso por la duración de la exposición (más de 10 o 15 años) al humo de segunda mano, apoyan aún más la inferencia causal".

"La identificación de los efectos nocivos de la exposición al humo de segunda mano sirve de orientación a los profesionales de la salud pública, los investigadores y los responsables políticos a la hora de elaborar y aplicar programas eficaces de prevención de la exposición al humo de segunda mano y de adoptar las medidas adecuadas para aplicar las directrices del artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco", concluyen.