Moda
La firma cordobesa Veneno Blanco debuta en la Semana de la Moda Andaluza con su colección 'Ruido blanco'
La firma de Villa del Río presenta siete diseños que convierten la camiseta en la pieza central del look y refuerzan su apuesta por una moda contemporánea con identidad propia
La creatividad cordobesa sigue ganando espacio en los grandes escaparates de la moda en Andalucía. La firma nacida en Villa del Río Veneno Blanco ha presentado su nueva colección Ruido blanco en la Semana de la Moda Andaluza, un estreno que supone un nuevo impulso en la trayectoria de la marca.
Diseñada por Juan Antonio Pescuezo Rubio, la colección está compuesta por siete camisetas concebidas como piezas con identidad propia: esenciales, silenciosas e insustituibles. Cada una de ellas es la pieza principal de todo un look.
Diseñada por el villarrene Juan Antonio Pescuezo Rubio, la colección está integrada por siete camisetas concebidas como piezas únicas, con personalidad propia y pensadas para convertirse en el elemento protagonista de cada conjunto, ha informado en una nota de prensa el showroom ARCHIVOJ Studio, del que forma parte la marca. "La propuesta se aleja de las tendencias pasajeras para reivindicar prendas esenciales, silenciosas e insustituibles dentro del universo creativo de la firma", señala ARCHIVO J Studio.
Una colección que reivindica la imperfección
La nueva línea de Veneno Blanco apuesta basí por "la imperfección y la huella humana" como elementos fundamentales del proceso creativo. Para ello, incorpora trazos irregulares y detalles deliberadamente imperfectos que buscan aportar autenticidad y carácter a cada diseño.
"La colección reinterpreta el universo visual de Veneno Blanco a través de una estética más intuitiva y emocional, donde la serpiente ̶ símbolo característico de la firma ̶ actúa como protagonista silenciosa entre líneas imprecisas, contrastes y formas que generan atracción y misterio", señala ARCHIVOJ Studio
Proyección desde Córdoba hacia nuevos escenarios
Actualmente, la firma forma parte del showroom ARCHIVOJ Studio, un espacio desde el que continúa desarrollando y proyectando su identidad creativa dentro del sector de la moda.
Con su participación en la Semana de la Moda Andaluza, Veneno Blanco reafirma su compromiso con una moda contemporánea, artística y con sello propio, demostrando que el talento surgido en la provincia de Córdoba puede encontrar su espacio en los principales eventos del panorama andaluz.
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