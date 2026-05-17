El Mundial 2026 dispara la moda 'blokecore': estas son las camisetas de fútbol más populares que tomarán las calles esta primavera-verano

El 'look' más buscado de la primavera-verano no viene de una pasarela, sino de un vestuario. Las camisetas de fútbol han saltado de la grada al asfalto empujadas por el auge del 'blokecore', la estética de moda urbana que mezcla equipaciones deportivas, prendas cómodas y códigos de 'streetwear'. La cuenta atrás para el Mundial 2026, en EEUU, Canadá y México, hace el resto: antes de que ruede el balón, algunas camisetas ya compiten en otro terreno, el de la moda.

Según un análisis de JD Sports, el minorista omnicanal líder a nivel mundial de marcas de moda deportiva y 'outdoor', el interés global por el 'blokecore' ha crecido un 237% en el último mes, mientras que en España las consultas de "camisetas Mundial" se han disparado un 638% tras los últimos lanzamientos de Adidas, Puma y Nike. La señal es clara: la camiseta futbolera ha dejado de reservarse para el día del partido y se ha convertido en uno de los básicos del armario urbano.

El Mundial 2026 llega con 48 selecciones y fecha marcada para España: el lunes 15 de junio debutará ante Cabo Verde, en el Grupo H, en el Estadio Atlanta. Antes, la selección también aparece en otro marcador: el de las equipaciones más deseadas.

Las más buscadas

El ránking analiza camisetas de selecciones nacionales a partir de datos de Google, eBay y TikTok. El resultado dibuja un podio con color y nostalgia.

La ganadora es Brasil. Su camiseta, firmada por Nike + Jordan, alcanza 96,8 puntos, con 60.500 búsquedas mensuales medias globales en Google, un crecimiento interanual del 234% y 40.200 búsquedas mensuales en TikTok. La base amarilla con detalles verdes funciona como un icono pop: tiene fútbol, memoria y esa energía visual que levanta cualquier 'look' sencillo.

En clave de estilo, pide contraste. Con vaqueros 'baggy', zapatillas tipo Air Jordan 1 o Nike Dunk y gafas deportivas, se acerca al uniforme urbano más evidente. Con falda blanca amplia, bolso pequeño y joyas doradas, se aleja de la grada. La equipación 'visitante', azul y minimalista, también encaja con 'denim' oscuro o pantalón de sastrería.

PRECIO: 160€ (Match) 110€ (Stadium)

En segunda posición aparece Portugal, con Puma y 92,7 puntos. El rojo con detalles verdes y las líneas ondeantes que evocan el espíritu marítimo del país mantiene la identidad nacional, pero el interés también se explica por el componente emocional: podría ser una de las últimas grandes camisetas mundialistas de Cristiano Ronaldo. La segunda equipación llega en los colores blanco y verde laguna.

Para alejarla del 'look' de partido, funciona a las mil maravillas con 'denim' gris, bermudas amplias, zapatillas Puma Speedcat o una bomber desgastada.

PRECIO: 150€ (Authentic) y 100€

El tercer puesto de la lista es para Japón, de Adidas, con 90,5 puntos. Su atractivo está en lo menos obvio: diseño técnico y una estética menos previsible, rozando la estética anime, pero muy elegante, en color azul surcado por ondas blancas (con la bandera del Sol Naciente en la nuca). Inspirada en el tema 'Más allá del horizonte', esta camiseta encarna el espíritu de exploración y el afán del equipo por superar logros anteriores. La segunda camiseta es blanca surcada por verticales en colores.

Con pantalón cargo, falda satinada o zapatillas minimalistas, confirma que el 'blokecore' ya no entiende de fronteras.

PRECIO: 150€ (Oficial) y 100€

El Mundial 2026 también será el último para Lionel Messi. Con 39 años, que cumplirá el próximo 24 de junio, será su sexta Copa vistiendo otra de las camisetas más emblemáticas y populares entre los aficionados y 'fashionistas'. Argentina, cuarta con 86,4 puntos, mantiene el poder de una equipación casi eterna. La albiceleste de Adidas tiene nostalgia, mito y memoria reciente. Con sus atrevidas tres bandas de tejido jacquard de punto termotransferido y el escudo del equipo, con sus tres estrellas, transmite orgullo y excelencia. Destaca la versión visitante, por su original diseño arremolinado en azul eléctrico sobre fondo oscuro.

No necesita demasiadas capas: basta con 'denim' claro, zapatillas blancas o plateadas y algún accesorio metálico.

PRECIO: 150€ (Oficial) y 100€

España cierra el top 5 con 85,1 puntos. Su nueva equipación de Adidas suma una subida interanual del 175% y 12.000 búsquedas mensuales en TikTok. La primera equipación mantiene intacta la esencia, con el rojo protagonista y símbolo de la garra y la entrega. Los detalles en amarillo refuerzan ese vínculo con la bandera, y llama la atención el corte entallado, y el regreso del azul marino tanto a la camiseta en la zona de las mangas como en el pantalón. La segunda camiseta destaca por el color claro, cargado de simbolismo, pues se inspira en la literatura española, y en el color de las hojas de sus libros.

El rojo se reinterpreta con un enfoque técnico y actual: 'shorts' denim, vaqueros anchos, zapatillas con detalle rojo y accesorios mínimos.

PRECIO: 150€ (Authentic) y 100€

El podio, al completo

Ranking de las camisetas más buscadas del Mundial 2026.

El regreso del 'blokecore'

La historia del 'blokecore' viene de lejos. La palabra nace de 'bloke', una forma coloquial británica de referirse a un hombre, y remite a la Inglaterra de los años 70 y 80, cuando los aficionados de clase obrera llevaban camisetas y prendas deportivas vinculadas a sus equipos. Después llegaron los 'casuals', una subcultura que usó la ropa como código de estatus.

Con el tiempo, esas prendas dejaron de hablar solo de fútbol. Las camisetas retro empezaron a apelar a la nostalgia y a figuras como David Beckham, Ronaldinho, Maradona o Carlos 'El Pibe' Valderrama. Las redes sociales hicieron el resto: TikTok convirtió el gesto en tendencia y la moda encontró en la camiseta una pieza emblemática, con historia, color y mezcla.

Las camisetas retro empezaron a apelar a la nostalgia y a figuras como Carlos 'El Pibe' Valderrama, Maradona, Ronaldinho y David Beckham. / EFE / CCMA / DDG

La clave del 'blokecore' no está en llevar la camiseta como uniforme, sino en descontextualizarla. Funciona con vaqueros 'baggy', bermudas denim, pantalones cargo, faldas largas, minifaldas de tablas, bomber, cazadoras de cuero desgastado o 'blazers' amplios. También con zapatillas retro -Samba, Gazelle, Speedcat, Dunk-, gorras, gafas deportivas, bolsos pequeños y joyas metálicas.

El 'twist' femenino

Aunque nació como una estética muy masculina, muchas mujeres la han reinterpretado con más libertad. No replican el uniforme: lo estilizan. Una camiseta 'oversize' puede llevarse como vestido corto con botas; una equipación clásica puede convivir con una falda satinada; una camiseta local puede convertirse en símbolo de identidad si se combina con prendas más sofisticadas.

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Para llevarla sin caer en el disfraz, conviene evitar el total 'look' futbolero. Una camiseta 'oversize' puede ir con falda blanca y zapatillas retro; una equipación roja, con 'denim' azul lavado y accesorios mínimos; una camiseta visitante, con pantalón sastre amplio y gafas deportivas. El truco está en tratarla como una camiseta gráfica más, pero con más memoria visual y, claro, con amor al escudo.