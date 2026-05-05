El cordobés Palomo (Spain) brilla en la Met Gala 2026 con su diseño para el actor Luke Evans inspirado en Tom of Finland

Como cada primer lunes de mayo, el foco del mundo de la moda ha estado en la Met Gala, el ‘place-to-be’ de diseñadores, actores, modelos, celebrities e influencers por obra y gracia de la gran gurú Anna Wintour, que cada año convierte las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York en la alfombra roja más importante del mundo.

Bajo el lema 'Fashion Is Art' y con la exposición 'Costume Art' como marco, la noche reunió a más de 450 celebridades de la moda, el cine, la música, el deporte, la tecnología y la cultura pop para demostrar que un vestido puede ser mucho más que un vestido: una obra de arte y un golpe de efecto viral.

Al frente de la edición 2026, que recaudó la cifra histórica de 36 millones de euros, estuvieron Anna Wintour junto a Beyoncé -de vuelta tras una década-, Nicole Kidman y Venus Williams como copresidentas, mientras Jeff Bezos y Lauren Sánchez ejercieron de presidentes honorarios.

Rihanna, Bad Bunny, Beyoncé, Kendall Jenner y Sabrina Carpenter, con sus modelos artísticos en la Met Gala 2026. / AFP / EFE

El sello de Palomo

Uno de los diseñadores presentes en la gala a través de sus diseños fue Palomo, el creador de Posadas que antes firmaba como Palomo Spain. El modisto cordobés es el responsable del conjunto lucido por el actor Luke Evans, amigo y colaborador de Palomo, se presentó en el Museo Metropolitano con un diseño inspirado en Tom of Finland.

Como describe Palomo en sus redes sociales, Evans llevaba una gabardina de cuero estructurada combinada con los icónicos pantalones Ass-Air de la firma, que se distinguen por su emblemática abertura trasera abotonada. “El conjunto, en un intenso color burdeos, se realza con guantes, corbata y cinturón a juego, mientras que los detalles de tachuelas metálicas le aportan textura y un toque vanguardista”, añaden.

Detalle del sombrero lucido por Luke Evans y diseñado por Palomo en colaboración con Vivas Carrión / INSTAGRAM

Como complemento final un sombrero, creado en colaboración con la sombrerería española Vivas Carrión, que añaden un toque artesanal al look.

El propio Palomo explica la elección de este diseño: “En respuesta al tema de este año, ‘La moda es arte’, el conjunto se inspira en la audaz y gráfica sensualidad de Tom of Finland, reflejando su preciso trazo, su celebración de las subculturas y su erotismo sin complejos”.