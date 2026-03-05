Adolfo Domínguez, Victor Von Schwarz y SKFK desfilarán en la edición de abril de la 080, en su nueva ubicación frente al mar

La 080 Barcelona Fashion ya tiene listo el cartel de su 37ª edición, que se celebrará del 14 al 17 de abril y que llega con novedades destacadas: nuevo escenario frente al mar, la incorporación de nuevas firmas, la ausencia de una muy destacada y habitual, y el regreso de algunos nombres del panorama creativo.

Por primera vez, la pasarela se trasladará al Port Vell de la Marina Vela, un espacio con el frente marítimo como telón de fondo que marca el inicio de una nueva etapa para la plataforma impulsada por el Govern de la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). Con este cambio de ubicación, la organización busca reforzar el vínculo entre moda, ciudad y proyección internacional.

En esta edición participarán 26 diseñadores y marcas, entre los que figuran nombres consolidados del talento local como Custo Barcelona, Dominnico, Escorpion o Txell Miras, habituales del calendario de la pasarela catalana.

Destcada incorporación

Entre las novedades más destacadas está la incorporación de Adolfo Domínguez, una de las casas históricas de la moda española. La firma gallega, actualmente dirigida por Adriana Domínguez, hija del fundador, desfilará en Barcelona con su nueva colección dentro de un cartel que combina marcas consolidadas y propuestas emergentes.

También se suman a la plataforma los vascos Studio SKFK, conocidos por su compromiso con la moda sostenible, mientras que el diseñador barcelonés Victor Von Schwarz regresa a la pasarela catalana tras haber presentado colecciones en ciudades como Madrid yTaiwán.

Desfile propio de Lola Casademunt by Maite

Entre las ausencias de esta edición destaca Lola Casademunt by Maite, que no desfilará en la pasarela este abril. La firma catalana prepara un desfile especial propio con motivo de su 45º aniversario de la firma en 2026. La marca vive además un buen momento internacional: acaba de ser distinguida como 'Premium Foreign Brand' en la gala Fashion Excellence organizada por la revista polaca 'Twój Styl', un reconocimiento que refuerza su expansión internacional y su posicionamiento en el mercado europeo.

Con su nueva ubicación y un cartel que combina talento emergente y firmas consolidadas, la 080 Barcelona Fashion busca consolidarse como altavoz de la creatividad y reforzar el papel de Barcelona como polo internacional de la moda.

🗓️ CALENDARIO 37a EDICIÓN 080 BARCELONA FASHION WEEK

📌MARTES 14 DE ABRIL

13:00 INAUGURACIÓN 37a EDICIÓN

14:00 ESCORPION

16:00 SKFK

17:30 BOLAÑO

19:00 COSTA BARCELONA

20:30 ADOLFO DOMINGUEZ

📌MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

11:00 CARRERAS

12:30 ESTUDIO AAA

14:00 BOULARD

16:00 XV EXTRAÑO

17:30 VÍCTOR VON SCHWARZ

19:00 TXELL MIRAS

20:30 DOMINGO

📌JUEVES 16 DE ABRIL

11:00 BIBENCIA

12:30 GUILLERMO JUSTICIA

14:00 BENAVENTE

16:00 DOBLAS

DEPARTAMENTO 5:30 PM

19:00 CLUB HABEY

20:30 AFUERA

📌VIERNES 17 DE ABRIL

11:00 TANIA MARCIAL

12:30 CASA MOONSIEUR

14:00 LOS COCOS SON LA MATANZA

16:00 ESTUDIO NAZZAL

17:30 TIERRA DE RUBOS

19:00 ENAUTU

20:30 DAVID CATALÁN

🧵 DISEÑADORAS, DISEÑADORES Y MARCAS

AAA STUDIO: La firma AAA Studio fundada por Arnau Climent, nace del vínculo entre moda y funcionalidad. El proyecto tiene una fuerte influencia del mundo escénico, construyendo piezas con una estética clara e identidad propia. La colección “ABC collection”, de octubre de 2024, marcó un punto de inflexión consolidando su lenguaje creativo y permitiéndole posicionarse en la industria. La marca apuesta por una producción cuidada, priorizando la calidad. Las colaboraciones con artistas y proyectos culturales le han consolidado como marca emergente que sigue evolucionando sin perder su esencia.

ADOLFO DOMINGUEZ: Adolfo Domínguez Fernández es el modisto gallego más premiado. Ha recibido el Premio Nacional de Moda (2019), la Aguja de Oro (1997), Lifetime Achivement Award, entre otros galardones. Empresario, intelectual, modisto y escritor, ha desarrollado un grupo de moda de proyección internacional, siendo pionero en el sector en España. En 1984 lanza el lema más emblemático de la marca, La arruga es bella . Actualmente, el relevo generacional lo lidera su hija, Adriana Domínguez.

BENAVENTE: Paco Benavente, fundador de la marca valenciana Benavente, construye un discurso creativo que reivindica la artesanía en el contexto contemporáneo. En un momento dominado por la inmediatez, su trabajo se fundamenta en la excelencia del patronaje, la confección a la medida y la recuperación de los oficios tradicionales. Apuesta por una moda honesta y consciente. Sus desfiles se conciben como experiencias culturales que trascienden la pasarela, integrando arte, identidad y narrativa visual. Como artesano y formador, transmite a las nuevas generaciones el respeto por la técnica y el valor del know-how. Su firma representa una nueva visión de lujo: cercana, humana y profundamente artesanal.

BIBENCIA: Para Roberto Montes, el diseño nace de una necesidad íntima, dar forma a emociones que necesitan ser expuestas y contempladas. Así surge BIBENCIA como consecuencia natural de una inquietud personal. Su trabajo se sitúa en un plano más introspectivo y narrativo, donde cada pieza cuenta sus propias historias.

BOLAÑO: Manuel Bolaño, se graduó en 2007 en la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce y ha sido finalista y ganador del “Proyecto Cuna”, lo que le permitió presentar su primera colección en 2008 en la 080 Barcelona Fashion. Ha trabajado en proyectos destacados como la película 'La Piedad' y la serie de televisión 'Silencio'. A lo largo de su trayectoria, ha consolidado una comunidad fiel que valora su coherencia estética y su independencia creativa.

BOULARD: Ugo Boulard nace en Barcelona y crece en Vallvidrera. Inicia su andadura en la danza desde niño donde adquiere disciplina, rigor y conexión con el urbano. Al descubrir la moda, decide formarse y construir un lenguaje propio en el que el amor por Barcelona y su imaginario comienzan a tomar protagonismo en sus colecciones, trazando un puente entre cuerpo, arquitectura y diseño.

CARRIERI: CARRIERI, nace del trabajo final de Grado en Diseño de Moda de su fundador, Lucas Carrieri, en Argentina. Desde entonces, la marca se construye a partir de una constante búsqueda sobre la arquitectura, la forma y el cuerpo. En 2024, Carrieri reanuda su actividad en Madrid, consolidando la identidad y la proyección a largo plazo del proyecto. Carrieri se posiciona como una marca genderless y streetwear 2.0 . A partir de los básicos del día a día, propone nuevas lecturas mediante el diseño.

COCONUTSCANKILL: Amara Caruncho, fundó la firma en 2018 con la ambición de crear un espacio para expresar su creatividad y experimentar técnicas, manteniendo un toque personal y único. Su estilo se define por la exploración de distintas disciplinas artísticas, su capacidad para conceptualizar temas actuales y la combinación distintiva de colores, técnicas y texturas. Fue galardonada con el Premio Allianz EGO Confidence in Fashion Prize, en su quinta edición (2023) después de haber presentado en la MBFWMadrid.

CUSTO BARCELONA: Firma internacional de moda catalana creada en los años 80 por los hermanos Dalmau. Gracias a la investigación en el uso del color y los estampados, la marca se ha convertido en un exponente de innovación, audacia y sofisticación.

DAVID CATALAN: David Catalán es un diseñador español afincado en Oporto, fundador de la firma homónima creada en 2014. Durante la última década ha consolidado una posición destacada dentro de la moda masculina contemporánea. Sus colecciones reinterpretan a los clásicos del armario masculino mediante proporciones amplias, tejidos técnicos y composiciones en capas. Vivir y trabajar en Portugal ha influido en varias de sus colecciones, en las que reinterpreta códigos patrimoniales a través de la silueta, la fabricación y el detalle. Tras recibir el Premio Fashion Talent en la Mercedes-Benz Fashion Week en 2014, ha consolidado su presencia en el calendario internacional de la moda.

DOBLAS: Carlos Doblas, fundador de la marca, cuenta con una trayectoria destacada en la industria de la moda. Ha trabajado como responsable de diseño y director de imagen en Sfera y ha diseñado colecciones para marcas como Zara, Bimba & Lola y Uterqüe. Después de cursar Bellas Artes y graduarse en Diseño de Moda, empezó su experiencia profesional como asistente de diseño de DAVIDELFIN, al tiempo que lanzaba su propio proyecto. En 2010, Carlos lanzó su marca homónima, que en 2023 evolucionó hacia DOBLAS, un proyecto renovado que conserva la esencia de su fundador con un enfoque más maduro y sólido.

DOMINNICO: Firma del director creativo Domingo Rodríguez Lázaro. Trabaja bajo la premisa de moda sostenible y se caracteriza por su meticulosidad en el patronaje y la investigación en nuevos tejidos y reflexiona sobre la sostenibilidad en los procesos y en el consumo.

EÑAUT: De origen vasco pero afincado en Barcelona, Eñaut Barruetabeña estudió Diseño de Moda en el IED Barcelona y se graduó en 2017. Después de graduarse, inicia su camino profesional dentro de Inditex. En 2018 decidió seguir su propio camino y fundó su marca, Eñaut, que recibió el Premio a la Mejor Colección Emergente. Presentó su primera colección en la 080 Barcelona Fashion y fue reconocido con el Premio a Mejor Diseñador Emergente. En 2022, entró en el mundo de la docencia coordinando el Máster en Diseño de Moda Masculina en el IED Barcelona.

ESCORPION: Fundada en 1929, la firma es un referente en el sector de las piezas de punto a escala internacional gracias al diseño sofisticado y al legado de sus colecciones. Con los años, se ha convertido en un icono de moda eterna y versátil. Defiende la moda sostenible a través de procesos responsables con el medio ambiente.

GUILLERMO JUSTICIA: Guillermo Justicia es una marca de moda con sede en Barcelona, fundada con el propósito de fomentar la conexión con el medio natural y recuperar el arte en la moda. El concepto fundamental de la firma es la creación de universos inmersivos y conceptuales a través de cada colección, asegurando que cada una sea una experiencia única que permita al público sumergirse por completo. La marca busca promover el cariño y el cariño por las piezas, fomentando una moda más consciente y sostenible.

HABEY CLUB: Habey Club es una firma nacional vinculada al Slow fashion. Sus principales valores de marca son la artesanía, la sostenibilidad y la producción responsable. La firma se centra en la reutilización de tejidos y el uso de fibras recicladas o 100% orgánicas. Por otra parte, una parte fundamental de la marca son las ideas que dan origen a sus colecciones. Sus inspiraciones surgen del arte, el cine, la fotografía y las historias reales o inventadas, que aportan conceptos que transforman en texturas, combinaciones de colores, bordados o accesorios.

LUAR: LUAR es la firma epónima invertida del diseñador Raul Lopez, afincado en Brooklyn. Considerada como una de las marcas más estimulantes de Nueva York, la firma ha obtenido reconocimiento internacional gracias a su mirada contemporánea. Se fundó en 2017 con una premisa poco vista hasta el momento: crear piezas y accesorios arraigados en comunidades de renta baja y media. Su vínculo con las escenas del downtown le llevó a fusionar referencias visuales de su herencia dominicana. LUAR apuesta por la accesibilidad y la inclusión en prêt-à-porter, accesorios y productos para todas las identidades de género y clase social. La marca ha recibido premios como CFDA en Diseñador de Accesorios en los años 2022 y 2024. También fue elegida Marca del Año en los Latin American Fashion Awards en 2023 y nuevamente en 2025, recibiendo el Carmen Bousquet Couture Award. En 2026, diseñó una pieza a medida para la actuación de Lady Gaga en la 60 Super Bowl. LUAR ha sido lucida por Beyoncé, Rihanna, Kendrick Lamar, Dua Lipa, entre otros.

MAISON MOONSIEUR: La marca nació como un movimiento artístico personal vinculado a disciplinas como el ballet, la pintura y el piano. Cada colección parte de una investigación histórica reinterpretada desde una sensibilidad contemporánea; no pretende reproducir el pasado, sino resignificarlo en piezas que dialogan con el presente. El nombre refleja esta filosofía: Maison, hace referencia al trabajo artesanal, al cuidado por el detalle y al espíritu de las casas de alta costura. Actualmente, el proyecto sigue desarrollándose fiel a su identidad, con una mirada sensible y contemporánea sobre la moda.

NAZZAL STUDIO: Nazzal Studio, es un estudio palestino de moda y arte fundado por Sylwia Nazzal, con sede en Jordania. El estudio opera en la intersección entre la confección de prendas de vestir, la performance y la búsqueda de material, utilizando la moda como medio para explorar identidad, la supervivencia y memoria cultural. Cada colección se desarrolla a través de la colaboración, experimentación y compromiso con una narrativa basada en el proceso.

REPARTO: Reparto es una marca independiente que desarrolla sus colecciones a partir del personaje, la construcción y la observación cultural. Cada temporada nace de personajes imaginarios inspirados en encuentros cotidianos y anécdotas personales. Estas bases narrativas se abordan desde la ironía y el humor, con actitud desenfadada. A partir de ahí, evolucionan piezas estructuradas que reinterpretan piezas familiares con un punto de vista propio. La ironía no funciona como adorno, sino como herramienta de posicionamiento y lectura crítica. Reparto ha presentado sus colecciones en la 080 Barcelona Fashion desde 2023.

RUBEARTH: Gabriel Nogueiras ha redefinido la moda masculina contemporánea a través de Rubearth, firma de slow fashion fundada en 2020. Su universo fusiona arte, diseño y nuevas tecnologías. Galardonado en dos ocasiones con el Mercedes-Benz Fashion Talent y reconocido con el Allianz EGO Confidence in Fashion Award, la marca impulsa una estética atemporal que desafía a la fugacidad de las tendencias. Transforma materiales de alta calidad en prendas innovadoras y explora la relación entre identidad, consumo y calidad. Rubearth reinterpreta la estética college-preppy normcore, desde una sensibilidad marcada por la herencia latinoamericana.

SKFK: La firma construye su identidad entendiendo el diseño como forma de expresión cultural y creativa, y concibe la moda como plataforma cultural para generar conversación y aportar valor más allá del producto. La sostenibilidad se aborda de forma transversal y ponen foco en la calidad y la durabilidad de las piezas, buscando reducir el impacto ambiental y promover un consumo consciente.

TANIA MARCIAL: La firma, fundada por la diseñadora Tania Marcial en 2019, nace después de una trayectoria profesional diversa que ayuda a definir su mirada sobre la moda. El proyecto comienza en el taller familiar, donde experimenta con prendas de segunda mano, creando un lenguaje basado en la reconstrucción textil. Las piezas mantienen un vínculo con la música y artes de la ciudad de Barcelona.

TXELL MIRAS: Después de licenciarse en Bellas Artes en 1999, Txell Miras comienza a trabajar con el diseñador Neil Barret, que en 2004 le animó a crear su propia marca, con la que debutó en la pasarela Gaudí. Su formación aporta a sus creaciones un rasgo diferencial, destacando su interés por el arte conceptual. Sus diseños juegan con capas, volúmenes y con una paleta limitada. A lo largo de su trayectoria, Txell Miras ha recibido varios premios por su trabajo, como el Premio Lancome, el Premio “Barcelona es moda” y, en 2016, el Premio a la Mejor Colección de 080 Barcelona Fashion.

VICTOR VON SCHWARZ: Victor Von Schwarz es un diseñador de moda barcelonés. Fundó su propia marca en el 2013 después de finalizar sus estudios y presentó su primera colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde desfiló durante tres años consecutivos. Más adelante, se traslada a Taiwán, etapa en la que inició la expansión internacional de la marca. Con su quinta colección, “Doble Vida”, fue galardonado con el Premio MODA-FAD 2018. Sus diseños también han sido lucidos por artistas como Los Javis, Lola Indigo, Bad Gyal, Anna Castillo, Ester Expósito entre otros.

XV STRANGE: Es una marca de moda con sede en Madrid, fundada en 2018 por Devins Kulmancha. La marca se centra en diseñar colecciones unisex dirigidas a un público que busca la singularidad en su modo de vestir. XV Strange impacta a través de dos pilares fundamentales: el buen gusto y talento creativo de llevarlo. La firma entiende la sostenibilidad como un proceso consciente aplicado al diseño y la producción, apostando por la reutilización de tejidos y la producción a pequeña escala. Su compromiso con el aprendizaje continuo refleja la dedicación al crecimiento profesional en el sector.

080 MODA BARCELONA

080 Barcelona Fashion es una plataforma de moda que impulsa la transformación del sector de la moda en Cataluña, tanto a nivel nacional como internacional, a través de la innovación y la creatividad.

080 Barcelona Fashion actúa asimismo como motor de cambio y elemento de concienciación hacia distintos valores, como la sostenibilidad, la circularidad y la diversidad en la industria de la moda.

080 Barcelona Fashion ofrece un espacio de diálogo y reflexión a creadoras, creadores ya la industria, para explorar nuevas formas de expresarse, consumir y relacionarse.