Joaquín Serra y Julia Gona: la nueva generación de diseñadores cordobeses conquista los Goya

La moda cordobesa estuvo presente en una de las citas del cine español más relevantes del año. Durante la noche de los Goya 2026, dos jóvenes diseñadores originarios de Córdoba vistieron a distintas actrices y celebrities en la alfombra roja y celebraciones posteriores, consolidando su proyección dentro del panorama nacional de la moda de autor.

Las firmas cordobesas Joaquín Serra Atelier y GONA, coordinadas por el showroom de moda y proyecto homónimo impulsado por diseñadores cordobeses, ArchivoJ Studio, han estado presentes en la gala de los premios que se ha celebrado este sábado en Barcelona, reforzando el valor del talento creativo de Córdoba en eventos de máxima visibilidad mediática, ha informado el showroom en una nota de prensa.

El diseñador de Villa del Río Joaquín Serra Atelier fue el encargado de vestir a la actriz y artista Jedet para la alfombra roja de los Goya, con una creación exclusiva diseñada especialmente para la ocasión. El look estuvo compuesto por un cuerpo blanco bordado íntegramente a mano con pedrería, estructurado sobre un corset interno que acentuaba la cintura, y una voluminosa falda de tafetán que nacía desde la cadera, aportando dramatismo, arquitectura y una potente presencia escénica.

Presencia en el 'after party'

La presencia de GONA, marca de la diseñadora cordobesa Julia Gona, se hizo visible en el after party, donde la actriz Andy Duato, conocida por su participación en la serie Olimpo, lució un conjunto en azul marino de marcada estructura. El look estaba compuesto por un corset palabra de honor, combinado con una falda drapeada con semi-cola lateral, y se completaba con un body y medias integrales en el mismo tono, generando una imagen elegante y contemporánea que evocaba una sastrería reinterpretada desde un lenguaje femenino y actual.

Andy Duato, con diseño de la firma corodbesa GONA. / We are canela

Tras la gala, Jedet volvió a confiar en Joaquín Serra Atelier para el after party, luciendo un segundo look firmado por el diseñador: un vestido corto de inspiración corsé, con escote en pico y falda de vuelo, que mantenía el lenguaje femenino, escultórico y contemporáneo característico de la firma, adaptado a un contexto más festivo.

Por su parte, Fabiana Sevillano asistió a la celebración posterior a la gala vestida con un diseño negro de seda confeccionado por Joaquín Serra Atelier. El vestido, de cuello halter y líneas depuradas, se completaba con una flor roja en el cuello, aportando un acento icónico y sofisticado, alineado con la estética elegante y precisa del creador.

La influencer Fabiana Sevillano, en el afterparty de los Goya. / Redes sociales

La coincidencia de ambos diseñadores cordobeses durante la noche más importante del cine español pone de manifiesto el momento creativo que vive la moda de autor en Córdoba y la importancia de plataformas como ArchivoJ Studio, desde donde se impulsan piezas para alfombras rojas, editoriales y colaboraciones especiales con estilistas y figuras públicas, sirviendo de puente entre el talento local y los grandes focos mediáticos nacionales, según ha destacado el propio showroom.