Super Bowl
Bad Bunny vistió en la Super Bowl un conjunto diseñado por Zara
El artista puertorriqueño lució un modelo de dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata de la firma de Inditex
EFE
El conjunto blanco con el que la estrella puertorriqueña Bad Bunny actuó en el descanso del Super Bowl fue diseñado por Zara, según informó este domingo la revista Vogue.
El atuendo consistía en dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas.
En cuanto a los accesorios, lució un lujoso reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explica la revista.
Bad Bunny lideró este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.
A una actuación repleta de símbolos a su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso