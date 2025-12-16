Los más estilosos del 2025, según 'The New York Times': Rosalía, Alcaraz y varias ausencias clamorosas

Se acerca el fin de año y con él las famosas listas y recopilaciones. ¡De todo y para todos los gustos! Que nos gustan los inventarios... Mirar atrás y seleccionar lo mejor de lo mejor. En lo tocante a moda, destaca el que ha publicado esta semana todo un referente, The New York Times. Ni más ni menos que con 67 [sí, un número bastante raro para este tipo de artículos] personalidades influyentes por sus estilismos y sentido para la moda.

La representación española se concreta en dos nombres, Rosalía y Alcaraz, ambos sobradamente conocidos en tierras americanas y en el mundo entero. Además, la diva catalana también sale en la lista de los 25 mejores álbumes de 2025 elaborada por los críticos de la misma publicación.

También hay casos sorprendentes de cosas, como los Labubus, o los [bañadores] Speedo, que unas líneas más abajo explicaré por qué se han colado en esta ristra.

"Las 67 personas de esta lista, algunas de las cuales no son personas (...), a lo largo del año, nos han hecho reflexionar, debatir e incluso cuestionar el significado de la expresión personal", se advierte en el reportaje, que también subraya lo "subjetivo" de esta selección.

Elordi y Hamilton

Y sobre este particular, de lo sesgado del catálogo, hay que incidir en varias ausencias, a mi juicio clamorosas. Por ejemplo, conocidos 'it boys' e 'it girls' que este año han copado portadas y publicaciones de Instagram. Es el caso de Jacob Elordi, el último 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, y el nuevo Heathcliff de las 'Cumbres Borrascosas' de Emily Brontë, que ahora ha dirigido Emerald Fennell, en un filme aún por estrenar (lo hará el 14 de febrero de 2026).

El prota australiano de 'Euphoria' y 'Saltburn' tiene ascendencia vasca -su abuelo, Joaquín Elordi, era de Ondarroa (Vizcaya), pero emigró a Australia huyendo del régimen fascista- y un don especial para vestir como un 'dandy moderno'. Es un icono por su estilo effortless, que mezcla lo clásico y lo contemporáneo, combinando prendas básicas (camisas blancas, jeans rectos) con toques únicos, como cárdigans coloridos y mocasines, y popularizando accesorios tradicionalmente femeninos como los bolsos (suele llevar marcas como Bottega Veneta, de la que es embajador, Louis Vuitton, y también Chanel y Fendi).

Jacob Elordi, en la gala de The Gotham Film Awards, el 1 de diciembre. / AP / EVAN AGOSTINI

Junto a él, hay que nombrar también a Lewis Hamilton. Es el campeón del estilo en el 'paddock'. Este año no subido al podio, pero se ha consolidado como un referente absoluto de la moda masculina en la F1. Es muy atrevido con sus 'looks', en los que mezcla sastrería experimental y de lujo, 'streetwear top' y sus colaboraciones con Dior (de la que es embajador) Lululemon, además de Prada, y de su propia marca de estilo de vida, Plus44.

El piloto británico Lewis Hamilton (Ferrari), a su llegada al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula Uno, en Emiratos Árabes Unidos, el 7 de diciembre. / EFE / ALI HAIDER

Reinas olvidadas

También es extraño que la lista de "estilosos" del NYT no incluya a dos mujeres, que son referentes en la moda: Zendaya y Dua Lipa. La primera no solo es la reina de las alfombras rojas y de la MET Gala, sino un portento camaleónico y audaz rescatando trajes y vestidos de archivo de las casas de lujo más importantes. Por su parte, intérprete de Levitating es desde hace varios veranos la Vacanza Queen, el apodo por la que se la conoce en internet por lo bien que luce con ropa de playa y piscina. Siempre atrevida, es toda una diva de las transparencias, los brillos y las siluetas inesperadas, ya sean de Jean Paul Gaultier, Chanel, Gucci y Chloé, entre sus preferidas.

A favor

Dicho esto, también desde un punto de vista totalmente "subjetivo", se podría aplaudir con las orejas la elección de A$AP Rocky (el nuevo embajador global de Chanel y niño mimado de Anna Wintour); Sabrina Carpenter (por ser la embajadora no oficial de este año del color amarillo mantequilla, el más deseado de 2025 junto al elegido por Pantone Mocha Mousse); el guapísimo Alexander Skarsgard (por el vestuario de shorts o botas hasta la ingle que eligió en la promoción de su peli de moteros gais); Bad Bunny (el músico del momento al que mejor le sientan los calzoncillos blancos de Calvin Klein); o Walton Goggins (por su papel en la tercera temporada de 'The White Lotus', y por esa portada en la revista 'Cultured', en la que despatarrado lucía un minúsculo bañador Speedo, marca que se ha vuelto a poner de moda).

Benson Boone, durante su actuación en los 67º Grammy Awards. / AP / CHRIS PIZZELLO

Otros nombres que también dieron que hablar este año son Vivian Wilson (la hija modelo trans de Elon Musk que ya se rifan en las pasarelas); Cardi B (que fue noticia, además de por dar a luz a su cuarto hijo, por los trajes de alta costura, de Giambattista Valli y de Jacquemus, con los que acudió a los tribunales por su juicio por agresión civil contra una exguarda de seguridad, de la que fue declarada inocente, por cierto); Liam y Noel Gallagher (por volver, y traer de vuelta la moda britpop de los 90 y los 2000) y Benson Boone (por sus piruetas y sus monos de lentejuelas).