La cantante Mafalda Cardenal elige un diseño del cordobés Joaquín Serra para la gala de los Premios Forqué

La cantante Mafalda Cardenal ha elegido un vestido del diseñador de Villa del Río Joaquín Serra para asistir a la gala de los Premios Forqué celebrada este sábado.

La artista ha lucido un vestido de pedrería perteneciente al showroom Archivo J-Studio, "una pieza de gran impacto visual que destaca por su silueta elegante y su sofisticada cola, concebida para realzar el movimiento y aportar un aire de alfombra roja contemporánea", según ha definido la firma.

Se trata de un diseño, fiel al imaginario de la firma Joaquín Serra, que combina "artesanía, feminidad y carácter escénico", que consolida a la vez presencia de la casa en eventos culturales de primer nivel.

El cordobés Joaquín Serra viste a la cantante Mafalda Cardenal en los Premios Forqué. / Alberto Ortega / Europa Press

Con esta aparición, el cordobés Joaquín Serra continúa posicionandose como una de las firmas españolas de referencia para artistas y personalidades que buscan piezas únicas para grandes ocasiones. De hecho, la firma también estuvo presente en la gala de entrega de los galardones dedicados a los influencers Premios Ídolo, celebrada esta misma semana.

Presencia en los Ídolo

En esta ocasión Joaquín Serra vistió a la creadora de contenido Shannis que se se alzó el jueves con el Ídolo Revelación del Año, uno de los galardones más relevantes de los premios.

La creadora de contenido Shannis, ganadora del premio Ídolo Revelación del Año, con diseño del cordobés Joaquín Serra. / CÓRDOBA

Para una noche tan especial, Shannis confió en un diseño exclusivo y a medida de la firma, confeccionado especialmente para ella en colaboración directa con su estilista y el propio diseñador, según explica el creador. "Una pieza única que reflejaba a la perfección el carácter sofisticado, audaz y contemporáneo de la creadora de contenido", explica Serra.

Según detalla el diseñador, es un vestido, concebido como un custom look, que "destacaba por un profundo escote en V delantero, de líneas limpias y elegantes hasta la cintura, que contrastaba con una impactante espalda con gran escote, rematada con un delicado drapeado en la parte inferior". El elemento "más espectacular" del diseño era, a juicio de su creador, su imponente cola de tres metros, "protagonista absoluta del look" y "símbolo de la fuerza escénica que acompañó a Shannis en el momento de recoger el galardón".