El nuevo número de Woman te regala los vasos termo by Paula Ordovás para acompañarte en cada ‘mood’ del día

Diciembre es el mes más especial del año. Los planes se multiplican, las agendas se llenan de compromisos y la ilusión vuelve a ser protagonista. Entre compras, encuentros y celebraciones, buscamos pequeñas rutinas y objetos que nos aporten bienestar y estilo en la vorágine de estos días. Y ahí es donde nacen los vasos termo by Paula Ordovás; en cuatro colores diferentes, diseñados en exclusiva para Woman y pensados para adaptarse a tu ‘mood’ según el día (o incluso según la hora).

Cada vaso representa una energía distinta para que puedas elegir aquel que encaje con tu ritmo o incluso para que los tengas todos según el día, convirtiéndose en el complemento perfecto para tus jornadas festivas y tus rutinas. Desde el café de primera hora al té relajante de la noche, estos vasos prometen ser el acompañante perfecto.

WOMAN diciembre, el número de estas fiestas

La actriz Hiba Abouk ilumina la portada del último número del año, una edición muy especial dedicada a las mejores ideas para disfrutar de la Navidad. En sus páginas encontrarás los planes imprescindibles para acabar el año, nuestra selección de regalos más inspiradora y un espectacular especial de joyas con piezas únicas para brillar estas semanas.

