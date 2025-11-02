Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: "Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro"

La milla de oro de paseo de Gràcia acaba de sumar un nuevo templo de bolsos de lujo. A pocos metros de Loewe, Gucci y Dior, la marca 'made in Barcelona' Mietis sorprende con un local, en la esquina con la calle València, que desde su escaparate parece teletransportado de una película de Wes Anderson. ¿Recuerdan la explosión de color de 'El Gran Hotel Budapest'?, ¿los decorados pastel de 'Asteroid City'? "Soy fan del director y del estilo Memphis", declara Maria Fontanellas (Barcelona, 1992), directora creativa de la firma de bolsos y ropa de cuero que utiliza las pieles nobles de vacas catalanas que salen de la prestigiosa curtiduría familiar que su padre abrió en Igualada en 1954.

En su casa llevan toda la vida surtiendo con cuero trabajado artesanalmente a primerísimas firmas -como las anteriormente citadas, y algunas más-, pero el sueño de su padre era tener su propia marca. Gracias a Maria y a su hermano, Fernando, que se encarga más de la parte empresarial de Mietis, esa ilusión se ha convertido en un próspero negocio que ya suma dos tiendas en Barcelona, y considera "abrir en Madrid a corto plazo y un poco más adelante, quizá, en París".

En el horizonte, Mietis también quiere seguir con las colaboraciones con caras famosas, que "dan mucha visibilidad a la marca", comenta Maria. "Por ejemplo, en la película 'Culpa Nuestra', su protagonista, Nicole Wallace, lleva por lo menos cinco bolsos nuestros; y también los paparazzi cazaron a Megan Fox con uno de nuestros modelos. A Rosalía también le hemos enviado, pero que haya salido publicado es otra historia", suspira.

Además de la tienda de paseo de Gràcia, su primera incursión de cara al público fue en el barrio del Poblenou. El Espai Mietis abrió en 2020, fusionando tienda, 'atelier' y galería en un mismo espacio, con un diseño vibrante (un poquito del colectivo Memphis -caracterizado por un colorido lúdico y excéntrico, formas industriales, orgánicas y asimétricas-, mezclado con otra pizca de estética futurista y de la era espacial).

'Look' instagrameable

Algo de ese 'look' tan instagrameable, "pero evolucionado", conserva la nueva tienda, que se ha concebido como una caja abierta aunque aquí predomina el color rosa suave en las paredes, como una típica heladería o pastelería 'vintage'. "Por sus volúmenes y sus colores, comparan nuestros bolsos con pastelitos", observa la diseñadora, que jamás dibujó un accesorio durante la carrera, pero que luego pensó que qué mejor que trabajar con el material que mejor conocía: el cuero.

"Justo cuando volví graduada de Italia, hice una colección con los sobrantes de cuero de los clientes de mi padre. En una sala de la fábrica que no se usaba monté mi taller y saqué una cápsula de ropa mezclada con cuero", explica. En 2017, el mismo año de la fundación de Mietis -por cierto, diminutivo familiar de 'Maria-marieta-marietis-Mietis'-, la marca cuyo logo, cómo no, es una pequeña 'marieta' [mariquita], la firma ganó el premio al mejor Diseñador Emergente en la pasarela 080 Barcelona Fashion.

"Hicimos un segundo desfile, pero viniendo del mundo de la piel, hacer ropa de cuero era muy limitado, además, lo que más se vende de piel son los zapatos y también los bolsos", recuerda Fontanellas sobre la decisión de que ese, el bolso, sería su accesorio estrella (si bien en su tienda también tiene cinco modelos de chaquetas de cuero de vivos colores, estilo 'bikers' o 'blazers').

Más carácter que logo

"Nuestros bolsos hablan de personalidad, no de estatus. En Mietis no jugamos al logo grande; sino a la calidad y el diseño diferente. En el mercado hay mucha variedad, puedes pagar desde muy poco hasta muchísimo; pero lo nuestro es originalidad con calidad real", presume la diseñadora, sabedora del papel estrella que tiene un bolso en un 'look': "Es un poco símbolo de poder. Para muchas mujeres, comprarse un bolso es regalarse algo que celebra un logro".

Probaron una 'pop-up' en Los Ángeles y un 'showroom' en París, pero al final pensaron que "era mejor aterrizar primero la marca, hacer menos ropa y más bolsos, abrir la web como principal canal de ventas", cuenta Maria. Luego, en 2020 llegó el Espai Mietis, en 2023 trajeron el taller de Ubrique (Cádiz) hasta Igualada, y este pasado julio echó a andar el cuartel general de paseo de Gràcia.

"Hecho en Barcelona"

"Si antes las ventas eran de cerca de un 90% 'online', a finales de año serán 50% físico y 50% a través de la web", avanza la creadora, cuyo principal mercado es el español, seguido de EEUU, Alemania, Reino Unido y Francia. "En esta tienda entra mucho cliente extranjero. Le atrae que la marca sea de Barcelona, la originalidad de los bolsos, sus colores y también la calidad de las pieles", asegura.

Además, en esta bombonera 'pink' ideada por el estudio de interiorismo Ricard Vila, la clientela -mujeres, en su mayoría- puede personalizar la obra de artesanía que se lleva a casa elegir los colores y acabados. El proceso de fabricación normalmente es de un día y medio por bolso, e intervienen 6 o 7 personas. Los encargos a la carta se entregan entre dos y tres semanas.

El primer bolso que diseñó Maria se llamaba 'Marieta', pero el modelo más vendido, el icónico de Mietis es el 'Tatito' -por cierto, el diminutivo con el que llaman en casa a su hermano Fernando- en color caqui, si bien está en todos los colores [incluido el clásico negro], "y ahora gusta mucho la versión en chocolate 'fumeé', un efecto degradado exclusivo que conseguimos en la fábrica, y con los dorsos en tono Matcha", cuenta Fontanellas. Este verano también lanzaron 'Pluto' -casualmente, el nombre del perro de Maria-, un modelo 'bowling' acolchado; y, recientemente, la primera 'tote bag' Mietis, "inspirada en la aerodinámica de un coche de Fórmula 1". Otro de sus éxitos es la colaboración con la Casa Batlló, un modelo que reproduce los relieves de sus ventanales y las escamas de sus tejadillos.

Con una producción anual de unos 1.500 bolsos al año, y un rango de precios entre los 480 y los 800 euros, y hasta mil, las ediciones limitadas pintadas a mano, Maria sitúa Mietis en el "lujo asequible, muy lejos de los precios de bolsos icónicos como un 'Birkin' de Hermès, pero de la misma calidad".