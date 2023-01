Después de dos años de espera a causa de la pandemia el rechazo de la industria, la gala de entrega de los Globos de Oro, que este año celebra su 80ª edición, volvió en todo su esplendor. Recuperada totalmente la normalidad, el glamouroso hotel Beverly Hilton de Los Ángeles desplegó su alfombra roja para acoger la primera gran cita cinematográfica de este 2023, considerada como la antesala de los Oscar.

Y, como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos del mundo de la interpretación, la música y la moda que han lucido sus mejores galas derrochando elegancia, clase y glamour. Ana de Armas, Margot Robbie, Billy Porter, Jenna Ortega o Margot Robbie, entre otras, nos han dejado literalmente sin palabras con los espectaculares vestidos que han escogido para unos Globos de Oro que han regresado con más fuerza que nunca.

Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Globos de Oro 2023

Ana De Armas. La actriz hispano-cubana, que debutaba como una de las presentadoras de la gala y además estaba nominada al premio a Mejor Actriz de Drama por su interpretación de Marilyn Monroe en 'Blondie' - que finalmente le arrebató Cate Blanchett aunque partía como la gran favorita - deslumbró con un elegantísimo diseño negro combinado con pedrería de Louis Vuitton, con un escote cuadrado tan original como favorecedor.

Jessica Chastain. La protagonista de 'The eyes of Tammy Faye' destacó su belleza etérea con un vestido joya con detalles en plata simulando una tela de araña con escote palabra de honor. El pelo recogido en un moño pulido y maquillaje nude, los detalles perfectos para conseguir uno de los estilismos más aplaudidos de la noche.

Jenna Ortega. Una de las actrices del momento por su papel en la serie 'Miércoles' eligió un atrevido vestido de Gucci en color marrón, de corte asimétrico, escote pronunciado, aberturas en el abdomen y manga larga estilo murciélago. No defraudó a nadie.

Billy Porter. Pocas personas logran deslumbrar tanto como lo hace Billy Porter cada vez que cruza un alfombra roja. En esta ocasión, el actor de 53 años impresionaba a los presentes con un espectacular esmoquin de terciopelo acabado en una larga cola en un intenso magenta, color del año.

Margot Robbie. La espectacular actriz 'homenajeó' a su último personaje - interpreta a Barbie en la película sobre la famosa muñeca que se estrenará próximamente - con un sofisticado diseño de Chanel en rosa pastel, con cuello halter con detalle joya, corte a la cintura y falda rematada en flecos desde la rodilla. Sencillamente impecable.

Eddie Redmayne. El actor de 41 años dejó con la boca abierta a todos los asistentes de los Globos de Oro 2023. El intérprete londinense supo sacar todo el partido al traje, que acompañó con una camiseta sin perder un ápice de elegancia. Redmayne representó a las mil maravillas esa nueva masculinidad que va ganando terreno y dejando atrás códigos antiguos.

Angela Bassett. La ganadora al Globo de Oro a mejor actriz de reparto por su papel de la Reina Ramonda en 'Black Panther: Wakanda Forever', se decantó por un llamativo y ajustadísimo vestido de cuello halter en color plata con abertura lateral con el que acaparó todas las miradas.

Anya Taylor-Joy. La protagonista de 'Gambito de dama' eligió un favorecedor dos piezas en amarillo con top palabra de honor y falta de tiro alto cruzada, y derrochó complicidad en la alfombra roja con algunas de sus compañeras, como Jenna Ortega.

Selena Gómez. Completamente recuperada de los problemas de salud que la han mantenido alejada del foco mediático en los últimos tiempos, la cantante escogió un elegante vestido palabra de honor con escote abierto en color negro, con cola y voluminosas mangas en morado. Un acierto.

Tom Pelphrey y Kaley Cuoco. El actor estadounidense Tom Pelphprey acudió junto a su pareja Kaley Cuoco y se robaron las miradas más tiernas de la alfombra roja al comprobar el avanzado estado de gestación de la pareja. Él lució perfecto con un traje con chaqueta y camisa blanca con una pajarita y pantalones negros y ella con un vestido de ensueño en tonos rosados firmado por la diseñadora Vera Wang

Los peores looks de la alfombra roja de los Globos de Oro 2023

Sin embargo, la alfombra roja también ha dejado looks muy comentados por su poco acierto. El 'comeback' de los Globos de Oro ha permitido que numerosas celebridades de Hollywood asistiesen no solo a la gala, sino también a la famosa alfombra roja de la ceremonia. Se trata del primer contacto que ofrecen los actores y actrices sobre las tendencias que marcaran este tipo de citas. Sin lugar a dudas, es una de las ocasiones más esperadas por los amantes de la moda para probar y tomar el pulso a la alta costura. Algunas estrellas de Hollywood acapararon todas las miradas en estos Globos de Oro por sus atuendos elegantes, pero otros sin embargo no han destacado y brillado como esperaban.

La mayoría de actores ha optado por llevar chaquetas de terciopelo, una opción asequible a última hora si aún estás indeciso pero no hará que el look destaque por ser una pieza original en la alfombra roja. Han sido los casos por ejemplo de Percy Hynes que ha optado por un traje de terciopelo en color negro o de Jeremy Allen.

Ocurre lo mismo con los trajes de esmoquin, Adam Scott ha llevado uno de color verde mentolado que decidió añadirle una pajarita como accesorio. El actor mexicano, Diego Calvo, que protagoniza 'Babylon', ha escogido la misma opción que su compañero de profesión y no solo ha sumado una pajarita al look, también lo decora una flor que se ha puesto en el hombre derecho para dar un poco más de color al conjunto. Este día iba de flores porque no Diego Calvo no fue el único que llevó una, también el actor Chris Perfett aunque esta vez ha optado por un total look 'black' con los zapatos incluidos.

En cuanto a las actrices, hay disparidad de gustos pese a que la mayoría ha llevado vestidos con cortes y caídas como las de sirena, muchas de ellas no se han arriesgado en el color han portado vestidos negros y blancos, opciones básicas para salir del apuro. Como Hannah Einbinde que lo único arriesgado ha sido su vestido con corte de palabra de honor. Ayo Edebiri ha sido un poco rompedora con un vestido azul y unos guantes amarillo mostaza que no le han hecho un favor porque no han aportado nada al look. Las lentejuelas nunca fallan y siempre son una opción asequible dentro de nuestro armario y bien lo sabe Nicole Byer que se ha vestido entera de negro y tan solo con un bolso gris como complemento, el recogido del pelo es lo único que salva el conjunto.