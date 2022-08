El bolso es el complemento de moda por excelencia. Además, resulta imprescindible para muchas personas, ya que es de gran utilidad para llevar la cartera, las llaves o el móvil organizados y sin temor a perderlos.

Si eres de esas personas que no saben salir de casa sin su bolso, seguro que la opción de Lola Casademunt que vamos a enseñarte te encanta. Este bolso no solo es bonito, sino que además tiene un descuentazo al que no podrás resistirte. ¿Quieres saber cómo es y dónde puedes encontrarlo? ¡Te lo contamos!

El bolso de Lola Casademunt que puedes comprar a un precio de risa

En El Corte Inglés puedes encontrar una gran variedad de artículos de la firma Lola Casademunt, una marca de moda con una trayectoria de más de 40 años en el sector.

Dentro de todo su catálogo hay un bolso que destaca entre el resto. Te hablamos del Bolso de hombro Lola Casademunt, una pieza preciosa y con una buena dosis de estilo.

Gracias a su estilo shopper de asa media y cierre de imán, podrás complementar cualquiera de tus looks de forma exquisita, y es que su diseño lo convierte en una opción muy elegante a la vez que cómoda.

Este bolso es una de las últimas tendencias en moda, y es que es uno de los más buscados por famosas e influencers. Tiene efecto piel y está disponible en varios colores, aunque nuestro favorito es el azul claro con el detalle de las letras LC en el mismo tono y forro en rosa, dos colores que contrastan de maravilla.

Si eres una persona amante de los bolsos, no puede faltar uno de este estilo en tu colección. Es funcional, con mucho espacio para llevar tus cosas, con un diseño bonito y encima… ¡está rebajadísimo!

¿Quieres saber su precio? No tardes mucho en ir a comprarlo, porque El Corte Inglés le ha aplicado un descuentazo de un 60 %. Por tanto, el precio final de este bolso estilo shopper se queda en tan solo 35,95 euros. ¡Todo un chollo que no puedes dejar escapar!