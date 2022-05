Una de las alergias que más gente padece es a los gatos. Esta se manifiesta de múltiples maneras, como hinchazón, estornudos, ojos llorosos, congestión nasal... Dicho motivo impide que mucha gente, a la que le encantaría tener un gato como mascota, no puedan. Sin embargo, hay varias razas de gatos que prácticamente no provocan alergia, son los llamados hipoalergénicos y a continuación te dejamos algunos de ellos.

¿Por qué producen alergia los gatos?

Antes de nada, es recomendable conocer por qué producen alergia los gatos. Esto es debido a que mucha gente es alérgica a la proteína Fel D1, la cual se encuentra en la saliva y piel de los felinos. Todos los gatos producen esta proteína, aunque algunas razas lo hacen en menor cantidad.

Los gatos anti-alergia

Estas son tres razas de gatos que, si bien es cierto que pueden producir reacciones alérgicas, estas se da con una frecuencia e intensidad mucho menor.

Gato egipcio

Toda una raza de gato clásica como la egipcia es muy adecuada para personas alérgicas. Esto es gracias a que tienen muy poco pelo y las proteínas causantes de la alergia que producen mediante la salivación, no quedan atrapadas en su pelaje. Esto no implica que no deban lavarse de forma cuidadosa.

Gato siberiano

Podría parecer imposible que se encuentre en esta lista ya que es un gato que tiene un abundante y denso pelaje. Sin embargo, es la raza que menos proteína Fel D1 produce. Hay que tener en cuenta que estos gatos requieren mucho aseo e higiene, así como cepillarlos varias veces por semana.

Gato azul ruso

El que es para mucha gente uno de los mejores gatos, también es uno de los que menos reacciones alérgicas producen. Esto es gracias a que su pelaje de doble cara mantiene a los alérgenos cerca de su piel, protegiendo así a la persona.