Recientemente, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado la Ley de Protección Animal. Esta medida, que tiene como objetivo frenar el abandono de mascotas, sobre todo perros y gatos. Su anuncio ha causado mucha polémica, sobre todo una medida, la creación de un DNI-Animal, o DNI para mascotas, que entra en vigor el 5 de enero y sobre el que surgen algunas extrañas, aunque razonables, dudas, como, ¿tendré que sacarle una foto a mi perro?

¿Qué es el DNI-Animal?

El DNI para mascotas pretende ahondar en el mencionado objetivo de frenar el abandono de las mascotas. Se sabe poco de esta nueva medida, aunque conocemos algunos detalles.

Entre ellos se conoce que el documento deberá acreditar quién o quienes son los dueños del animal, datos de contacto de los mismos, su fecha de nacimiento, las vacunas que tiene y su nombre. Podrá estar tanto en digital como en físico.

¿Habrá que sacarle una foto a nuestro perro?

Una de las dudas que surgen es si el DNI para mascotas tendrá que llevar una foto del perro, gato o mascota en cuestión. Lo cierto es que aún no se saben todos los detalles sobre cómo será, aunque todo apunta a que no será necesario, aunque aún no está confirmado, pero todo apunta a que bastará con el microchip del animal. Sin embargo, en caso de que sea obligatorio, a día de hoy, con la calidad de las cámaras los móviles que tenemos, no parece que haya que ir a un estudio fotográfico a hacerle una foto a la mascota para el DNI. Respecto a si la imagen debe ser solo de la cara o se tienen que ver más partes del cuerpo como el lomo también se desconoce.

Más medidas

Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Protección animal también contempla otra serie de medidas, algunas de ellas son las siguientes: