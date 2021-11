Recientemente se ha presentado el anteproyecto de Ley de Protección Animal, el cual está impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra. El anteproyecto aún se encuentra en fase de redacción, con lo que aún es un borrador, aunque ya se han conocido algunos detalles. El más polémico de ellos la creación de un DNI-Animal o DNI para mascotas. Su futura implementación ha generado muchas dudas, una de las más recurrentes es si te podrán multar por no llevarlo. A continuación la respuesta.

Ley de Protección Animal

Lo que aún es un borrador será a finales de 2021 la primera ley que proteja y regule a las mascotas. El texto tiene como objetivo frenar el abandono de animales, sobre todo de perros y gatos. Pese a que aún está sujeto a cambios, ya se conocen varias medidas concretas. A parte de la creación del DNI para mascotas, los nuevos dueños de animales deberán de hacer un curso antes de adoptar o comprar a sus mascotas. Se creará la red Viopet, en la que se cuidará de los animales de las mujeres víctimas de violencia machista. Las mascotas dejarán de ser consideradas jurídicamente como objetos.

¿Qué es el DNI para mascotas?

El DNI animal tiene como objetivo precisamente reducir el abandono de mascotas. De él ya se conocen algunos datos. Entre ellos que será obligatorio en 2022 o que podrá estar tanto en físico como en versión digital.

En cuanto a la información que contendrá, pese a que haya algunas cuestiones sin resolver, como si llevará foto o no, se sabe que incluirá el nombre del animal, los datos de vacunación y contacto y nombre de sus dueños.

¿Podrán multarme si no llevo el DNI para mascotas?

Si salgo a pasear con mi perro y no llevo el DNI-Animal encima la Policía podrá pararme y sancionarme. No obstante, aún no se sabe la cuantía de la multa, aunque sí se sabe que habrá sanciones.