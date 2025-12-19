La guía definitiva para elegir destino de luna de miel: 7 itinerarios para 7 tipos de pareja

La luna de miel no es un viaje más, es el gran viaje de tu vida. Ese con el que siempre has soñado y que será encargado de inaugurar una nueva etapa. Pero, si no tienes claro el destino, elegirlo puede ser un proceso emocionante. Recorrer el globo terráqueo en busca de aquel lugar que recordarás siempre e imaginarte en mil lugares antes de dar con el tuyo.

Para facilitar este proceso, cada vez más parejas optan por viajes en formato "premium", completamente personalizados y con itinerarios que combinan varios países para que el viaje sea de lo más completo y especial.

Si quieres que tu primer viaje como casados resulte una experiencia inolvidable, aquí tienes la guía definitiva con 7 itinerarios diseñados para 7 tipos de pareja diferente. ¿Lo mejor? Todos se pueden personalizar a medida para que tu luna de miel sea única. Puedes reservar cualquiera de ellos desde aquí.

Maldivas, uno de los destinos de luna de miel / Arenatours

La luna de miel perfecta para románticos: Maldivas

Con sus playas de arena blanca, aguas en mil infinidad de turquesas y villas que flotan sobre ellas, Maldivas es sinónimo de romanticismo absoluto. Un destino idóneo para desconectar del mundo, entregarse a la relajación y únicamente centrarse en disfrutar de tu pareja en un auténtico paraíso.

Es un viaje que combina alojamiento en resorts de lujo con todo incluido, cenas privadas frente al mar, actividades acuáticas y tratamientos para dos.

La luna de miel perfecta para aventureros: Tanzania y Zanzíbar

Si os apasiona la naturaleza pero a la vez queréis playas paradisiacas, con esta combinación tendréis vuestro viaje soñado.

Un safari por Tanzania os permitirá vivir fuertes emociones recorriendo en un todoterreno los parques más emblemáticos del mundo: Serengeti, Tarangire, Ngorongoro,… En ellos podréis contemplar leones, elefantes, guepardos o jirafas en plena libertad. Un espectáculo de la naturaleza que os dejará sin palabras.

Después de varios días de safaris, llegar a las playas salvajes de Zanzíbar será la mejor recompensa. Esta isla combina alojamientos hechos para el relax y cultura viva, especialmente en su capital, Stone Town, por lo que tendrás una experiencia de viaje integral.

Una pareja camina por la playa en Dubái / Arenatours

La luna de miel perfecta para parejas de lujo: Dubái y Seychelles

En caso de que lo vuestro sea la sofisticación, el lujo y las experiencias exclusivas, este combinado será vuestra mejor elección.

Podéis empezar por Dubái, con visitas a iconos como el Burj Khalifa y paseos por la marina. La ciudad es un espectáculo futurista que no dejará de sorprenderos. A continuación, un vuelo es dejará en el paraíso de Seychelles, el archipiélago más exclusivo del Océano Índico. Allí os esperan villas privadas, gastronomía gourmet y una naturaleza en estado puro.

La luna de miel perfecta para amantes de la naturaleza: Sri Lanka y Maldivas

Templos milenarios, plantaciones de té, fortalezas coloniales, paisajes exuberantes, safaris con elefantes,… Todo esto te espera en Sri Lanka, un país que en tan solo 65.610 km2 lo tiene todo.

Después de la aventura, toca poner rumbo a otra isla para rematar la luna de miel descansando en un resort todo incluido en el paraíso de Maldivas.

Japón y sus mil caras / Arenatours

La luna de miel perfecta para locos de la cultura y la gastronomía: Japón

Japón es un fascinante país para aquellas parejas que quieren dejarse sorprender constantemente y para amantes de la buena cocina. Tokio, Osaka, Kioto ofrecen esa mezcla perfecta de sorpresa y excelente gastronomía entre templos, jardines zen, mercados y naturaleza.

Rematar este viaje en el paraíso subtropical de Okinawa, con sus playas de aguas cristalinas y un ambiente cultural único, será el equilibrio perfecto entre cultura y descanso. Un itinerario muy especial para parejas que buscan un destino cargado de sorpresas.

Seas el tipo de pareja que seas, tenemos el viaje de novios perfecto para ti. Resérvalo aquí.

La luna de miel perfecta para parejas espirituales: India

Que un destino además de dejar huella te transforme será algo que quede en ti de por vida. Esto es algo que India consigue a la perfección con sus templos milenarios, ciudades ancestrales, rituales sagrados y una espiritualidad magnética que lo invade todo. Delhi, Agra, Kerana, Varanasi o Rajasthan podrán ser parte de tu recorrido.

Los arrozales interminables de Vietnam / Arenatours

La luna de miel perfecta para quienes buscan el exotismo: Vietnam y Camboya

Si lo vuestro es sumergiros en culturas completamente distintas y escenarios que parecen sacados de una película, estos dos países os conquistarán.

En Vietnam podréis recorrer la Bahía de Halong, ciudades coloniales como Hue o Hoian, arrozales infinitos y las vibrantes Hanói y Ho Chi Minh, donde nunca decae el ritmo. Un itinerario de lo más completo que se combina con la deliciosa gastronomía vietnamita.

Culminar vuestra luna de miel entre el majestuoso complejo de templos de Siem Reap hará que este viaje resulte realmente mágico.

Una opción para cada tipo de pareja

Sea cual sea vuestra luna de miel ideal, Arenatours y el Club VIAJAR la pueden convertir en una experiencia única. Reserva aquí para obtener presupuesto personalizado y hacer una luna de miel a medida con alojamiento exclusivo, atención personalizada y los mejores consejos sobre el destino para que cada pareja viva la luna de miel soñada.