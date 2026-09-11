GENTE
La cantante cordobesa India Martínez anuncia su primer embarazo: "Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestras vidas"
La artista, que se encuentra en un parón temporal de los escenarios, espera con ilusión la llegada de su primer hijo junto a su pareja Ismael Vázquez
India Martínez afronta el que ha definido como "el proyecto más bonito" de su vida. La cantante cordobesa ha reaparecido en redes sociales tras unos meses de ausencia con esta frase y una emotiva imagen para anunciar su primer embarazo junto a su pareja Ismael Vázquez.
"Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestras vidas. Os queremos compartir esta noticia con toda nuestra ilusión y nuestro amor. Un beso enorme, familia. Os queremos!! Aún no me lo creo", ha compartido muy emocionada junto a dos instantáneas junto a su pareja y su mascota mostrando con una gran sonrisa varias ecografías de su bebé del que aún se desconoce el sexo.
Lejos de los focos
La artista cordobesa lleva meses alejada del foco mediático. Y es que ella misma, anunció el pasado mes de diciembre que se retiraba "temporalmente" de los escenarios para cuidarse. A través de sus redes sociales, la artista aseguró que "el escenario me da la vida, pero a veces también me la quita" y añadió que aunque se le da "fatal parar". Martínez aseguró que necesitaba "cuidarme por fuera y por dentro, y también cuidar de los míos" y "hacer menos maletas".
Dos meses después de ese comunicado se embarcó en el que ha definido como "el proyecto más bonito de nuestra vida", el embarazo de su primer hijo junto a su pareja Ismael Vázquez después de 15 años de relación.
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