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Muere a los 33 años Carla Jeffery, estrella de Disney Channel con 'Zombies'

La intérprete estadounidense se hizo famosa por dar vida a Bree en la popular saga juvenil

Carla Jeffery.

Carla Jeffery. / DISNEY CHANNEL

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Laura Estirado

Barcelona

El mundo de Disney Channel despide a una de las caras más reconocibles de la franquicia 'Zombies'. Carla Jeffery ha muerto a los 33 años, según confirmó su agencia de representación, Alexanders Talent Management.

La actriz falleció el pasado 1 de septiembre, aunque la noticia ha trascendido después a través de su representante, Carla Alexander. La agencia, que había acompañado profesionalmente a Jeffery durante más de dos décadas, ha destacado su talento, su sentido del humor y la energía que transmitía tanto delante como detrás de las cámaras.

Por ahora, no se ha comunicado la causa de la muerte de Carla Jeffery. Ni la familia ni sus representantes han ofrecido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

El rostro de Bree en 'Zombies'

Para toda una generación de espectadores, Carla Jeffery será recordada sobre todo como Bree, la animadora y mejor amiga de Addison en 'Zombies', una de las sagas juveniles más populares de Disney Channel en los últimos años.

Jeffery debutó en la franquicia en 2018 y volvió a ponerse en la piel del personaje en 'Zombies 2' y 'Zombies 3'. También prestó su voz a Bree en producciones animadas vinculadas al universo de la saga.

Su personaje, alegre, leal y siempre dispuesto a acompañar a sus amigos, terminó convirtiéndose en uno de los secundarios más queridos de unas películas que lograron reunir a millones de jóvenes espectadores.

Una carrera desde la infancia

Aunque 'Zombies' fue el trabajo que le dio mayor proyección internacional, Carla Jeffery llevaba trabajando como actriz desde niña.

Nacida en Houston en 1993, comenzó muy pronto a aparecer en producciones de cine y televisión. Uno de sus primeros trabajos fue la película 'Phat Girlz', protagonizada por Mo'Nique.

Después llegaron papeles en algunas de las series más conocidas de la televisión estadounidense. Jeffery participó en 'Curb Your Enthusiasm', donde interpretó de forma recurrente a Keysha Black, y también apareció en títulos como 'Shake It Up', 'Good Luck Charlie', 'Suburgatory', 'Scream Queens', 'Crazy Ex-Girlfriend' y 'American Vandal'.

El adiós de sus compañeros

La muerte de Carla Jeffery ha provocado numerosas reacciones entre quienes compartieron rodaje con ella.

Compañeros de la saga 'Zombies' como Chandler Kinney, Milo Manheim y Trevor Tordjman han expresado públicamente su tristeza y han recordado a la actriz por su alegría, su cercanía y el buen humor que aportaba al equipo.

La intérprete tenía un hermano gemelo, Carlon Jeffery, también actor y conocido por su participación en la serie de Disney Channel 'A.N.T. Farm'.

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La familia ha pedido privacidad mientras afronta la pérdida.

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Fuente: El Periódico

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