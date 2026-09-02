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Monarquía Noruega

El funeral de Harald V: fecha, protocolo, reyes confirmados y los detalles que Oslo aún no ha revelado

Hasta el día anterior al funeral, el féretro permanecerá en la capilla del Palacio Real para que los ciudadanos puedan despedirse

De izquierda a derecha, la reina Mette-Marit, la reina Sonia, la princesa Marta Luisa y el rey Haakon, depositando flores en la Plaza del Palacio en Oslo, el 31 de agosto.

De izquierda a derecha, la reina Mette-Marit, la reina Sonia, la princesa Marta Luisa y el rey Haakon, depositando flores en la Plaza del Palacio en Oslo, el 31 de agosto. / LISE ASERUD / EFE

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Laura Estirado

Noruega despedirá a Harald V el miércoles 9 de septiembre con un funeral de Estado en la catedral de Oslo. La ceremonia cerrará casi dos semanas de duelo nacional por el monarca, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, y reunirá a la familia real, las principales autoridades noruegas y representantes de varias casas reales europeas.

La cita, a las 13.00 horas

La cita, a las 13.00 horas

 

El funeral de Harald V comenzará el 9 de septiembre a las 13.00 horas en la catedral de Oslo y seguirá la liturgia fúnebre de la Iglesia de Noruega. Lo presidirá Olav Fykse Tveit, obispo presidente de la Iglesia noruega, junto a la obispa de Oslo, Sunniva Gylver, el cantor Marcus André Berg y el Coro de la Catedral.

Ocho días para despedirse

Ocho días para despedirse

Hasta el día anterior al funeral, el féretro permanecerá en la capilla del Palacio Real para que los ciudadanos puedan despedirse. Desde hoy, 2 de septiembre, hasta el día 8, abrirá de 10.00 a 18.00 horas. Cuatro cadetes montan guardia de honor junto al ataúd y no se permiten fotografías, grabaciones ni depositar flores o recuerdos en el interior.

La familia, incluido Marius Borg, detrás del féretro

La familia, incluido Marius Borg, detrás del féretro

El traslado del ataúd hasta la capilla dejó una de las imágenes más íntimas -y polémicas- del duelo. Participaron Haakon VIII, Ingrid Alexandra, Marta Luisa, Sverre Magnus, las hijas de Marta Luisa y Marius Borg Høiby, además de la reina Sonja y Mette-Marit. Marius ha necesitado una autorización judicial para participar en los actos relacionados con la muerte de Harald y también podrá acudir al funeral del día 9 pese a encontrarse sometido a prisión preventiva con control electrónico. Mette-Marit no pudo acompañar a Haakon al Parlamento el 1 de septiembre para su juramento constitucional por complicaciones posteriores a su trasplante de pulmón. Por ahora, Palacio no ha detallado todavía cuál será su participación en el funeral.

Dos procesiones por Oslo

Dos procesiones por Oslo

La jornada comenzará con un momento privado para la familia en el Palacio Real. Después, el féretro será trasladado en procesión hasta la catedral por el centro de Oslo, con presencia de las Fuerzas Armadas. Finalizado el oficio, una segunda comitiva, más reducida, llevará el ataúd hasta la iglesia del castillo de Akershus, donde se celebrará una ceremonia privada antes de la inhumación.

Cañones, campanas y silencio nacional

Cañones, campanas y silencio nacional

Al mediodía se disparará una salva fúnebre de 21 cañonazos, separados por intervalos de 30 segundos. A las 13.00 horas, coincidiendo con el inicio del funeral, Noruega guardará un minuto de silencio, marcado por tres campanadas al comienzo y otras tres al final. Tras la ceremonia privada de Akershus está previsto un doble saludo real desde la fortaleza. Las campanas de las iglesias noruegas sonarán durante una hora y las banderas, mantenidas a media asta durante el duelo nacional, serán izadas hasta lo alto. El yate real 'Norge' cerrará el ceremonial con la señal naval 'pip over', utilizada tradicionalmente para indicar que el rey ha abandonado el barco.

El descanso en Akershus

El descanso en Akershus

Harald será enterrado en el Mausoleo Real de Akershus, donde descansan sus padres, Olav V y la princesa heredera Marta, y sus abuelos Haakon VII y la reina Maud. El monarca ocupará un nuevo sarcófago doble concebido para él y la reina Sonia. El proyecto fue encargado al estudio noruego Snøhetta y su diseño no se ha mostrado públicamente, uno de los detalles aún reservados.

Casas reales confirmadas

Casas reales confirmadas

Además de Felipe y Letizia, se esperan a Federico X y Mary, que han aplazado por este motivo su visita de Estado a Bélgica. También viajarán Felipe y Matilde de los Belgas. Países Bajos ha confirmado una representación especialmente amplia: Guillermo Alejandro, Máxima, la princesa Beatriz y la heredera, Amalia, estarán en Oslo. Japón prepara también la asistencia del príncipe heredero Akishino y la princesa Kiko, según Jiji Press. Carlos III de Inglaterra despidió al monarca noruego como su "querido primo", pero aún no se ha precisado quién representará a su familia real en Oslo. Se espera también la represenación de Suecia, Luxemburgo y Mónaco, pero a 2 de septiembre aún no han enviado confirmación.

En el aire

En el aire

Palacio no ha divulgado la lista completa de invitados ni el orden definitivo de las comitivas. Tampoco se conocen todas las lecturas, la música, las intervenciones personales ni la identidad de todos los participantes del oficio. La casa real facilitará nuevos detalles conforme se acerque el 9 de septiembre.

Un funeral solemne, pero noruego

Un funeral solemne, pero noruego

Lo conocido dibuja una despedida de gran solemnidad pero contenida: guardias de honor, procesiones, artillería, campanas y realeza europea se combinarán con la liturgia luterana y una ceremonia final reservada en Akershus.

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El Gobierno ha decretado luto nacional desde la muerte de Harald V hasta después de las exequias, con las banderas a media asta en residencias reales, edificios públicos e instalaciones militares. La Iglesia de Noruega celebrará además oficios en memoria del rey por todo el país, abiertos a los ciudadano. También se han habilitado libros de condolencias en los municipios noruegos, además de uno electrónico de la casa real. Los consistorios podrán enviar después sus ejemplares al Palacio, reuniendo así los mensajes escritos durante los días de duelo.

Fuente: El Periódico

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