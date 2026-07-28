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Sandra Barneda anuncia su boda con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: “El mejor sí está por llegar”

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' ha confirmado su compromiso con la exbailarina holandesa, con quien comparte vida entre Madrid y Ámsterdam.

Sandra Barneda y su pareja Pascalle Paerel.

Sandra Barneda y su pareja Pascalle Paerel. / Instagram

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Carlos Merenciano

Madrid

Sandra Barneda ha anunciado que se casa con Pascalle Paerel, su pareja desde hace cuatro años. La presentadora y escritora ha compartido la noticia este martes a través de sus redes sociales con un vídeo lleno de imágenes de ambas y un mensaje muy directo: “El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar. Nos casamos”.

La confirmación llega después de un año de especulaciones. En 2025, la pareja ya publicó unas imágenes que muchos interpretaron como una posible pedida de mano, aunque en realidad estaban vinculadas a otro paso importante en su relación: la compra de una vivienda en Ámsterdam, ciudad en la que Barneda ha ido construyendo una nueva vida junto a su futura mujer.

Quién es Pascalle Paerel

Pascalle Paerel es holandesa, tiene 15 años menos que Sandra Barneda y fue bailarina de la National Opera Ballet de los Países Bajos, una de las compañías más prestigiosas del mundo. Además, es licenciada en Derecho, tiene una hija y, tras dejar la danza profesional, dirige su propia agencia de modelos en Ámsterdam.

La relación entre ambas comenzó en 2022, después de la ruptura de Barneda con Nagore Robles. Aunque al principio optaron por la discreción, en los últimos meses la presentadora ha compartido varios mensajes públicos dedicados a Pascalle, desde felicitaciones de cumpleaños hasta reflexiones sobre su nueva vida entre canales, su perro Leo y una rutina repartida entre España y Países Bajos.

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Con este anuncio, Sandra Barneda y Pascalle Paerel dan un paso más en una historia que han ido consolidando lejos del ruido mediático. Primero llegó la casa compartida en Ámsterdam y ahora la boda, un compromiso que la presentadora ha querido celebrar con sus seguidores tras meses mostrando con más naturalidad una relación que ya forma parte central de su vida.

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Fuente: El Periódico

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