Kiko Rivera confirma que ha sufrido un segundo ictus: "Esta vez ha sido un poco más fuerte"
El DJ suspende su gira de conciertos tras este grave varapalo de salud y señala al estrés y la presión mediática como posibles causas
Kevin Rodríguez
Kiko Rivera ha hecho saltar todas las alarmas tras confirmar que ha sufrido un nuevo ictus, el segundo en su vida después del que padeció en el año 2022. Horas después de anunciar entre la preocupación de sus seguidores la cancelación de su gira de actuaciones por "un problema de salud muy grave", el hijo de Isabel Pantoja ha querido dar la cara en sus redes sociales para detallar el duro trance que atraviesa.
A través de un comunicado en su perfil de Instagram, el DJ ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que se encuentra "bien", aunque ha reconocido que le han quedado "algunas pequeñas secuelas, que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo".
El estrés y la presión mediática
El primogénito de la tonadillera no ha dudado en reflexionar abiertamente sobre los motivos que le habrían llevado a colapsar de nuevo a nivel físico, apuntando directamente al foco mediático como uno de los detonantes: "Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares".
Tras este segundo aviso de su cuerpo, el exconcursante de realities ha anunciado una reestructuración drástica de su vida. Kiko asegura que ha llegado el momento de poner límites definitivos para proteger su bienestar, alejándose de cualquier conflicto: "La vida vuelve a darme una oportunidad y esta vez no pienso desaprovecharla. A partir de hoy voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo".
La sombra del antecedente de 2022
Este nuevo revés médico revive el dramático episodio que el artista sufrió en la madrugada del 21 de octubre de 2022. En aquella ocasión, Kiko se despertó en su domicilio de Castilleja de la Cuesta con parálisis facial y pérdida de sensibilidad, lo que obligó a activar el protocolo de urgencia y a trasladarle de inmediato a la Unidad de Ictus del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Aquella primera estancia hospitalaria estuvo marcada por el blindaje médico para evitarle alteraciones emocionales, restringiéndose las visitas e impidiendo un reencuentro en persona con su madre, Isabel Pantoja. En este nuevo bache, Kiko Rivera afronta de nuevo una etapa de reposo absoluto y rehabilitación con el objetivo de recuperarse al cien por cien.
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Fuente: El Periódico
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