Ana Boyer reaparece en la renovada Casa Codina de Rabat tras dar a luz a Mía: "Teníamos muchas ganas de tener una niña"

Ana Boyer (37) ha vuelto a ponerse delante de los 'flashes' en Barcelona con la serenidad de quien sabe manejar los tiempos de una alfombra social, pero con la prisa íntima de quien tiene un bebé recién nacido esperándola. La hija pequeña de Isabel Preysler, casada con el tenista Fernando Verdasco y madre de cuatro hijos -Miguel, Mateo, Martín y la pequeña Mía-, ha reaparecido en la renovada Casa Codina de Rabat, en paseo de Gràcia, 94, apenas seis semanas después de haber dado a luz a su primera niña.

La 'boutique' de la firma joyera en Barcelona se ha presentado como un espacio envolvente, pensado para recorrer las cuatro estaciones a través de una experiencia sensorial. En ese ambiente de vitrinas iluminadas, curvas suaves y piezas que dialogan con la luz, Rabat ha celebrado la renovación de una de sus casas más emblemáticas con un encuentro íntimo y elegante.

Ana ha llegado con un vestido largo color vainilla, escote palabra de honor y una caída limpia. En el 'photocall' ha posado junto a Jordi Rabat, presidente y CEO de Rabat, y su esposa, Eva Palao, responsable de la arquitectura e interiorismo de la joyería, anfitriones de la cita, que han acompañado a la invitada en la presentación de la renovada 'boutique'.

Nueva colección 'Waves'

El fondo ondulado, en tonos claros y con el rojo de la marca, ha parecido diseñado para acompañar las piezas de la colección 'Rabat Waves', que Ana ha lucido durante la presentación. "Descubrir este espacio por primera vez tras su renovación ha sido una experiencia preciosa", ha comentado a los medios. "Me ha encantado descubrir la colección, sobre todo las pulseras: tienen mucha luz y aportan un toque muy especial a cualquier 'look'", ha explicado.

Ana Boyer ha lucido una cuidada selección de piezas 'Rabat Waves', durante su cita en Barcelona. / RABAT

Pero la joya sentimental de la tarde ha sido Mía. La recién nacida, primera niña del matrimonio después de tres hijos, ha marcado buena parte de las preguntas. "Después de tres niños nos ha hecho muchísima ilusión", ha confesado. "Nosotros estábamos mentalizados de pensar que si eran cuatro chicos, felices también. Ya estábamos muy acostumbrados a niños y a la rutina con niños, con mucha energía. Pero que haya sido una niña nos ha hecho muchísima ilusión. Fernando está como loco y mi madre también emocionadísima", ha contado.

Nombres con 'M'

La tradición de los nombres con 'M' no ha nacido, según ha contado, de un plan cerrado, sino de una coincidencia familiar que ha acabado gustándoles. "Nos gustaba mucho Miguel, luego nos encantaba Mateo y nos dimos cuenta de que los dos empezaban por M. Nos hizo gracia y decidimos seguir", ha dicho Ana, divertida, al explicar por qué sus cuatro hijos comparten inicial.

Su recuperación tras el parto también ha centrado la conversación. Boyer ha agradecido los piropos y ha asegurado que este posparto está siendo más llevadero que otros. "Yo creo que este embarazo me sentó muy bien. Me he recuperado más rápido esta vez que en mi embarazo anterior, pero cada embarazo es un mundo", ha afirmado. Aun así, separarse unas horas de la bebé no resulta fácil. "La vi ayer y ahora vuelvo a verla dentro de unas horas, así que se me hace duro, pero es muy rápido y no hay que pensarlo mucho", ha dicho para quitarle hierro.

Parecida a los hermanos

Sus hermanos, ha contado Ana, están encantados con la llegada de la niña. Quieren cogerla en brazos, darle biberones y estar cerca de ella todo el tiempo. Sobre a quién se parece, no ha querido dar una respuesta definitiva: "Cada semana me da una sensación. Al principio pensaba que se parecía a Miguel, luego a Martín, otra semana a Mateo. No lo tengo claro", ha descrito.

También ha aparecido en la conversación Isabel Preysler, la abuela, en una imagen bastante poco habitual a sus posados en las revista. Isabel jugando al escondite con sus nietos y agachándose detrás de los sofás. "Como abuela consiente mucho a sus nietos -ha contado-. Mis hijos están obsesionados con jugar con ella al escondite todas las noches que pueden".

Padrazo

De Fernando Verdasco ha hablado como de un padre absolutamente presente. "Es un padre súper implicado. Se mete en todo, ayuda siempre, le encanta hacer planes con los niños, cambia pañales, da biberones, todo lo que haga falta", ha asegurado. La pareja, instalada desde hace años fuera de España, tiene en Catar su rutina familiar, el colegio de los niños y su vida diaria, aunque aprovecha Navidad, verano y escapadas para volver y reencontrarse con los suyos.

El verano, precisamente, está en revisión. La familia había imaginado algunos viajes, pero la realidad de cuatro niños pequeños -el mayor tiene 7 años- ha impuesto una logística más prudente. "Nos hemos dado cuenta de que no son factibles con tanto niño pequeño. Estamos viendo cómo reestructurar el verano con algo que sea más fácil", ha admitido Ana.

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Eso sí, los planes serán con los niños: separarse de ellos, ha dicho, les cuesta. Y ante la pregunta inevitable de si habrá un quinto bebé, Boyer no ha dejado demasiado margen al suspense: "La idea es plantarnos".