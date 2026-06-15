Marius Borg, el hijo de Mette-Marit de Noruega, condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y una agresión

La monarquía noruega acaba de recibir uno de los golpes más delicados de los últimos años. El Tribunal de Distrito de Oslo ha condenado este lunes a Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos violaciones y una agresión, aunque lo ha absuelto de otras dos acusaciones de violación. La sentencia pone fin, al menos en primera instancia, a un proceso judicial de enorme repercusión pública que ha mantenido al país pendiente de los tribunales y ha vuelto a situar a la casa real en el centro de una tormenta mediática.

Borg, de 29 años, no es príncipe, no tiene título real, no forma parte oficialmente de la institución y no desempeña funciones públicas. Sin embargo, su caso afecta de lleno a la Corona porque es el hijo de la futura reina consorte y ha crecido durante años en el entorno más íntimo de la familia heredera. Esa posición ambigua -fuera de la línea sucesoria, pero dentro del círculo familiar de palacio- explica por qué un proceso penal contra una persona sin papel institucional ha acabado convirtiéndose en una crisis de imagen para la casa real noruega.

Una condena que salpica a palacio

La sentencia ha sido unánime. Según la prensa noruega, el tribunal ha considerado probado que Marius Borg cometió dos violaciones contra mujeres que dormían, conocidas en el procedimiento como "la mujer de Skaugum y la mujer de Oslo". El acusado, que no estuvo presente físicamente en la sala y siguió la lectura por videoconferencia desde la prisión de Ila, había negado su responsabilidad penal en todos los cargos de violación. La justicia, sin embargo, lo ha condenado por dos de ellos y lo ha absuelto de otros dos: los relacionados con "la llamada mujer de Lofoten y la mujer del hotel".

El fallo también lo condena por maltrato a su expareja Nora Haukland, una acusación que él había negado. El tribunal entiende que quedó probado que Borg ejerció violencia contra ella y que Haukland tenía motivos reales para temer nuevos episodios violentos. Además, el hijo de Mette-Marit deberá pagar 640.000 coronas noruegas en concepto de indemnización a varias perjudicadas, entre ellas Nora Haukland, la mujer de Skaugum, la mujer de Frogner y la mujer de Oslo.

El caso había llegado a juicio con una acusación mucho más amplia: 40 delitos, entre ellos cuatro presuntas violaciones, agresiones, amenazas, quebrantamientos de órdenes de alejamiento y cargos relacionados con las drogas. La Fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pedía la absolución de los delitos sexuales y una pena menor por aquellos hechos que el propio Borg sí había admitido, como el transporte de 3,5 kilos de marihuana, agresiones y amenazas.

Una vida de excesos

Durante el juicio, celebrado entre febrero y marzo, salió a la luz una vida marcada por los excesos. Borg habló en sala de su necesidad de reconocimiento desde niño, después de crecer bajo una exposición pública derivada de la relación de su madre con el príncipe heredero Haakon. También reconoció una etapa de “mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”. Su defensa insistió en el enorme desgaste personal y mediático del proceso, mientras él llegó a afirmar que la presión pública lo había convertido en “un monstruo” y en “el blanco del odio” de Noruega.

El origen del escándalo se remonta a agosto de 2024, cuando Marius Borg fue detenido como sospechoso de haber agredido a su entonces pareja en Oslo. A partir de esa investigación inicial, el caso se amplió con nuevos testimonios y con el análisis de teléfonos y ordenadores. Lo que comenzó como una denuncia por violencia acabó derivando en uno de los procedimientos penales más sensibles de la historia reciente de la familia real noruega.

El impacto en Mette-Marit y en la Corona noruega

La condena llega, además, en un momento especialmente vulnerable para Mette-Marit. La princesa heredera padece una enfermedad pulmonar crónica y su estado de salud se ha deteriorado en los últimos meses. Borg había solicitado quedar en libertad provisional alegando precisamente la situación médica de su madre, pero los tribunales rechazaron su petición. Esa dimensión familiar ha añadido presión emocional a un caso ya de por sí explosivo para la institución.

La pregunta que sobrevuela ahora Noruega no es solo qué ocurrirá con el futuro judicial de Marius Borg, sino cómo afectará esta condena a la confianza ciudadana en la monarquía. El rey Harald ha reducido su actividad por edad y salud, la reina Sonia también ha atravesado problemas médicos y el peso institucional recae cada vez más sobre el príncipe Haakon, Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra. En ese contexto, la condena del hijo de la princesa heredera reabre el debate sobre la fragilidad de una Corona hasta ahora percibida como discreta, estable y cercana.

La sentencia no convierte a Marius Borg en representante de la monarquía, pero sí coloca a la familia heredera ante una de sus pruebas más difíciles. El tribunal ha hablado. Ahora la Casa Real noruega tendrá que gestionar las consecuencias públicas, familiares e institucionales de un caso que ha dejado al descubierto la cara más incómoda de palacio.

El caso llega, además, en un momento especialmente vulnerable para la familia heredera. Mette-Marit, que padece una enfermedad pulmonar crónica, atraviesa un deterioro de salud que ha obligado a reorganizar la agenda oficial. Esa circunstancia ha añadido una dimensión emocional al proceso: Borg pidió salir de prisión provisional para poder estar junto a su madre, pero la petición fue rechazada. La sentencia, según lo previsto, la seguirá por videoconferencia desde prisión preventiva por problemas de salud no especificados.

Mala salud de los reyes

Para la Corona noruega, el reto va más allá del fallo judicial. El rey Harald, de edad avanzada, ha reducido su actividad; la reina Sonia también ha tenido problemas de salud; y cada vez más responsabilidades recaen sobre el príncipe Haakon y la princesa Ingrid Alexandra. En ese contexto, el caso Borg coloca a la familia heredera ante una crisis doble: personal y de imagen pública.

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La pregunta que sobrevuela Noruega no es solo cuánto tiempo pasará Marius Borg en prisión si es condenado, sino hasta qué punto este escándalo puede erosionar la confianza en una institución que, hasta ahora, había resistido con relativa solidez.