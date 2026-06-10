Miguel Ángel Muñoz despide a su madre, Cristina Blanco, con una carta abierta: “Me ha dado muchas lecciones de vida”

Miguel Ángel Muñoz ha despedido públicamente a su madre, Cristina Blanco, con una carta compartida en Instagram. La vidente, que se hizo muy popular en televisión en los años 90, falleció el pasado sábado 7 de junio, y el actor ha querido recordarla con un texto muy personal en el que repasa sus luces, sus dificultades y el papel que tuvo en su vida.

“Has sido una mujer valiente, carismática, con muchísimo carácter y tremendamente pasional”, comienza escribiendo Muñoz, que también destaca su intuición y su capacidad para salir adelante. El intérprete asegura que siempre pensó que aquella sensibilidad especial de su madre se debía a que era “superdotada” y subraya su “fortaleza y resiliencia” ante una vida que define como “la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar”.

El actor también habla de la enfermedad mental con la que convivió Cristina Blanco y que, según explica, fue diagnosticada demasiado tarde. “Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás”, reconoce, antes de admitir que incluso su entorno más cercano olvidaba muchas veces la enfermedad y no siempre supo mirarla “con la empatía suficiente que se le debe tener a una persona enferma”.

Muñoz agradece a su madre haberle querido “a su manera” y haber protegido su carrera al alejarse de los medios hace más de dos décadas. En su mensaje, recuerda que rechazó hablar públicamente de ella o de otras personas pese a las ofertas que recibió: “Siempre mantuviste sus secretos para ti y continuaste con una discreción admirable”.

La carta también menciona los últimos tres años de Cristina Blanco, en los que, según el actor, volvió a “librar la muerte en demasiadas ocasiones”. Esta vez, añade, “el cuerpo no te acompañó”, aunque se consuela pensando que se fue “en paz y durmiendo plácidamente”. “Nos dejas un vacío inmenso a toda la familia y a todo tu entorno más cercano que será muy difícil de llenar”, escribe.

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El intérprete cierra su despedida recordando la ilusión que le hacía a su madre aparecer en su documental, ‘La última vuelta’, y lamenta que no pueda acompañarle en su estreno ni verle en el Teatro Romano de Mérida el día de su cumpleaños. “Sé que estarás viendo todo esto y mucho más desde algún lugar privilegiado con alguno de tus súper poderes”, concluye antes de despedirse con un mensaje directo: “Te quiero y te voy a echar mucho de menos mamá. Descansa en paz”.