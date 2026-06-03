Rosario Mohedano carga contra Jorge Javier Vázquez tras declararse "pro Rocío Jurado" y "pro Rocío Carrasco": "Ella aborrecería toda tu persona"
La cantante respondió en redes al comentario del presentador en Telecinco y le dedicó un duro mensaje coincidiendo con el aniversario de la muerte de 'La más grande'
Carlos Merenciano
Rosario Mohedano ha vuelto a estallar contra Jorge Javier Vázquez. La cantante reaccionó en sus redes sociales después de que el presentador se definiera en directo como "pro Rocío Jurado" y "pro Rocío Carrasco" durante un momento televisivo en el que Gloria Camila estaba presente en plató.
El comentario no pasó desapercibido para Chayo, que compartió un mensaje muy duro contra el comunicador. “No me extraña que fueras pro Rocío Jurado”, escribió en sus historias de Instagram, antes de añadir: “Ella aborrecería toda tu persona, porque no se puede ser más malo que tú”.
El nuevo choque llega en una semana especialmente sensible para el clan Mohedano-Jurado, marcada por el veinte aniversario de la muerte de Rocío Jurado. Dos décadas después de su fallecimiento, la figura de ‘La más grande’ sigue generando homenajes, recuerdos y también tensiones familiares que vuelven a trasladarse a la televisión y a las redes sociales.
La relación entre Rosario Mohedano y Jorge Javier Vázquez arrastra años de enfrentamientos. La cantante ya acudió a los tribunales por el tratamiento que recibió en varios programas de Telecinco, especialmente por las burlas relacionadas con su carrera musical. Aquella batalla terminó con una sentencia favorable para la hija de Rosa Benito.
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