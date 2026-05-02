¿En qué idioma hablaría Trump si no fuera por los ingleses?

El 'bully' se queda mudo por un día Donald Trump ha vuelto a ser noticia estos días por múltiples vías grotescas: su esposa Melania le ha negado la mano en público mientras ponía cara de tenerle entre pánico y asco; ha amenazado de nuevo a países como España, Italia o Alemania por no apoyarle en la guerra en Irán; y ha ejercido de 'bully 'otra vez, burlándose del tamaño de las orejas de nada menos que el jefe de la NASA frente a los astronautas que orbitaron la luna. Sin embargo, la novedad de esta semana es que alguien ha conseguido callarle la boca. Ha tenido que ser un rey, en concreto el del Reino Unido, pero el caso es que lo ha dejado mudo, y además en la Casa Blanca, un escenario que hasta ahora había arredrado a todos los visitantes internacionales. En el aniversario de la declaración de independencia de EEUU –"hace 250 años, o como decimos en el Reino Unido, hace algunos días"–, Carlos III dio un discurso ejemplar. Hubo reproches pero estuvieron tan bien introducidos, y endulzados por la imbatible socarronería británica, que dejó a los presentes desarmados y con la carcajada en la boca. El momento más comentado en las redes sociales llegó cuando el rey le dijo a Trump: "Usted comentó recientemente, señor presidente, que si no fuera por los Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevo a decir que si no fuera por nosotros, usted estaría hablando francés". La pulla provocó que Emmanuel Macron se atreviera a sumarse a la broma. "¡Eso sería chic!", escribió el X el presidente francés. Y también que algunos se ofendieran porque, ciertamente, no está claro si el idioma que hablarían los norteamericanos sin la intervención británica sería el francés o el español. O, más aún, que otros como @amegon87 recordaran en Instagram: "La verdad incómoda es que si en Europa no se habla alemán fue más por la URSS que por Estados Unidos".

El rey Carlos de Inglaterra y Donald Trump, el martes durante la cena de gala en la Casa Blanca. / AARON CHOWN / DPA / EUROPA PRESS

Puigdemont vuelve al ruedo Los parabienes al discurso del rey Carlos llegaron desde todos los ámbitos, porque provoca cierto alivio pensar que alguien puede enfrentarse al mayor abusón de la actualidad y salir indemne. Uno de los que celebraron su sagacidad y su sutileza fue Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. "La intención del discurso es clara, y en algunos párrafos bastante explícita. También las notas de humor, que contienen igualmente un discurso político. No era fácil introducir determinados mensajes sin despertar la furia digital de Donald Trump; este discurso lo ha conseguido y es una pieza para la historia", dijo en X. Lo cierto es que Puigdemont lleva unos días de actividad creciente en las redes sociales, lo que podría dar la impresión de que quiere recuperar protagonismo en el escenario político. Su principal aportación ha sido un artículo indignado contra Gabriel Rufián, por el "show" que montó el portavoz republicano en el Congreso después de que el decreto de prórroga de los alquileres no saliera adelante por el voto en contra de PP, Vox y Junts. "Esta es la bandera que comparten", dijo Rufián, y puso en la tribuna de oradores un billete de 50 euros. Ese gesto –y algún otro, como el de leer uno a uno los nombres de los diputados de Junts, o como el de acusarlos de votar en contra por "intereses particulares"– provocó la ira de Puigdemont, que equiparó las formas de Rufián con las de Ciudadanos. El artículo que el expresident publicó en X al respecto obtuvo un millar de 'likes' y algo menos de 900 retuits. Si se comparan con las cifras superiores que cualquier comentario mucho menos significativo de Puigdemont obtenía en esa red social en los tiempos álgidos del 'procés', puede concluirse que o bien X o bien el expresident o bien ambos siguen teniendo su público, pero han perdido 'punch'.

Rufián saca un billete de 50 euros en el Congreso y carga contra Junts / X

'Flashforward' hacia lo cursi Lo peor que se puede ser en esta vida es pesado, pero lo segundo peor que se puede ser, a muy corta distancia, es cursi. La cursilería es un pecado capital casi siempre, también en el periodismo; esos textos llenos de frases que le dan la vuelta al orden lógico y empiezan con el verbo dan ganas de esconderse debajo de la cama. Hay gente cursi, hay bares cursis, hay música cursi y también hay equipos de fútbol cursis. En este sentido, muchos están temiendo qué apocalipsis de lo ñoño podría acontecer si el Atlético de Madrid consiguiera por fin ganar la Champions. Un periodista, Juan Diego Madueño, ha cogido el toro por los cuernos y ha imaginado en un hilo de X cómo sería ese momento. Es un hilo absolutamente tronchante, con momentos cumbre como cuando describe qué pasa cuando el equipo llega al lugar donde suele celebrar sus escasos títulos: "Ya en Neptuno, los jugadores visten camisetas con el nombre de sus abuelos. Mahou bautizó al autobús descapotable como Los Sueños Que Heredamos. Un socio ciego va de copiloto acompañado de su perro tullido. Simeone se apea del bus. Para la comitiva para besar la frente de Avelina". La mayoría de comentarios celebraron la agudeza del hilo, pero algunos aficionados atléticos no se lo tomaron tan bien. "Por mucha turra que den los del Atlético si ganan la Champions, nunca llegaría a la mitad de la mitad de la turra que dan todos los medios un día cualquiera con el puto Real Madrid", sostuvo @rafvillegas2. "Es gracioso lo ocurrente y ácido que piensas que eres cuando, en realidad, es que eres tontísimo, Madueño", añadió @TheRealChurlo. "En tu cabeza el hilo era genial, pero lamento decirte que has vuelto a hacer el ridículo", opinó @Petulante17. Pero @Geronimobcn puso en duda la pertinencia del debate: "No te preocupes, no va a ganar".