Hace 20 años
La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agredirla sexualmente en una discoteca de Melbourne
El representante de la cantante californiana niega categóricamente los hechos y asegura que son "mentiras peligrosas e imprudentes"
EFE
La actriz australiana Ruby Rose ha asegurado que Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne hace 20 años, hechos negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidentse, que aseguró que son "mentiras peligrosas e imprudentes".
Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.
Perry "se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", explicó la actriz, conocida por su trabajos en series como 'Orange is the New Black' o 'Batwoman'.
"Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera", señaló la actriz, que reconoció que posteriormente Perry la ayudó a obtener su visado estadounidense.
En un comunicado enviado a la revista Variety, el representante de Perry rechazó las acusaciones y aseguró que Rose "tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".
Rose también señaló que no está interesada en presentar una denuncia y que no necesita que la gente la crea, sino "sacarlo" de su cuerpo.
"Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, pero esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual".
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