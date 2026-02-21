'Fiesta'
Brutal agresión a Los Gemeliers en la celebración de su cumpleaños a la salida de una discoteca
Jorge Moreno ha contado en 'Fiesta' los detalles que se conocen de los hechos: "Sus parejas también han sido víctimas de esta agresión"
Kevin Rodríguez
El dúo musical Gemeliers vivió un auténtico susto la pasada noche en Madrid. Según ha informado el programa 'Fiesta', Jesús y Daniel han sido víctimas de una brutal agresión que ha acabado con ellos ingresados en el hospital madrileño Gregorio Marañón.
Todo ocurrió a la salida de una discoteca de la capital, donde los hermanos estaban celebrando su cumpleaños con amigos. Allí, “Jesús y Daniel estaban celebrando su cumpleaños en la discoteca Bandido cuando, a la salida, unos desconocidos agredieron tanto a los artistas como a sus parejas, sus novias también están ingresadas en el hospital”.
Según ha explicado el reportero de 'Fiesta', la agresión no fue un simple altercado, sino un ataque coordinado por parte de un grupo de jóvenes: “Estos chicos estaban en un coche cuando comenzaron a proferirles insultos, muchos de ellos homófobos. Los agresores se bajaron del automóvil y empezaron a agredirles llegando incluso a rociarles con un spray de pimienta, algo que está prohibido porque está considerado como arma”.
Las parejas de los Gemeliers tampoco se libraron del violento suceso. Los cuatro tuvieron que ser trasladados de urgencia al centro hospitalario, donde estaban recibiendo atención médica en el momento de los primeros partes.
Por ahora, no se han ofrecido más detalles sobre la identidad de los agresores ni si han sido detenidos, aunque la investigación sigue abierta y se espera que se amplíe la información en las próxima.s horas.
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- El alcalde de Córdoba reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico
- Burger King abrirá un nuevo restaurante en Cabra con una inversión superior al millón de euros
- La Policía Nacional de Córdoba busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Las Margaritas