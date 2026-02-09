Famosos
Úrsula Corberó y Chino Darín dan la bienvenida a su primer hijo
La actriz y el actor han dado la bienvenida a su primer hijo en común en un parto adelantado a lo previsto, iniciando así una nueva etapa tras casi una década de relación.
Kevin Rodríguez
Úrsula Corberó y Chino Darín, una de las parejas más queridas del panorama interpretativo, ya ha estrenado paternidad con el nacimiento de su primer hijo en común. Aunque todo apuntaba a que el bebé llegaría dentro de unas semanas y lejos de España, el parto se ha producido antes de lo esperado y en Barcelona, donde ambos se encuentran arropados por sus familias. Un giro inesperado que marca un antes y un después en su historia de amor.
Tras anunciar su embarazo el pasado septiembre con una icónica foto en redes acompañada del texto “Esto no es IA”, la pareja recibió miles de felicitaciones y desató la locura entre sus seguidores al confirmar que estaban esperando bebé.
Aunque tenían previsto recibir al bebé en Buenos Aires, el parto finalmente se habría producido en Barcelona, con el apoyo de la familia Darín.
En los últimos días se les habría visto paseando por la ciudad condal tras el nacimiento, y Chino incluso habría compartido una divertida imagen montando la cuna… presumiblemente ya con todo listo para la nueva etapa familiar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- Última hora del temporal en Córdoba y Andalucía, en directo | El regreso de los desalojados tras las inundaciones, el nivel del río Guadalquivir y el comienzo de la recuperación de la normalidad
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso