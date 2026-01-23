Victoria Beckham, Valentino y el vestido de novia de la discordia de Nicola Peltz

Este es artículo se ha publicado en 'A la última', la 'newsletter' de moda y estilo de El Periódico

La semana arrancó con la triste noticia de la muerte a los 93 años del diseñador italiano Valentino Garavani, uno de los últimos grandes referentes de la alta costura italiana e internacional del siglo pasado. El conocido como el 'emperador de la moda' había sido discípulo de Balenciaga, y en Barcelona se enamoró del rojo vibrante y de teatralidad mediterránea que luego marcaría sus icónicas creaciones. Vistió a famosas mujeres, desde Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor o la reina Sofía, hasta Sharon Stone, Lady Gaga o Zendaya...

Valentino abandonó la dirección creativa en 2007, pero al frente de la casa romana le sucedieron Alessandra Facchinetti (2007-2008) y luego el dúo de Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli (2008-2016). Este último año, salió Chiuri, quedando Piccioli solo, hasta la llegada, en 2024, de Alessandro Michele, actual director creativo.

Fue en este ínterin ya sin el legandario fundador cuando se creó uno de los vestidos de Valentino que más está dando que hablar esta semana: el diseño de novia de Nicola Peltz, el día de su boda con Brooklyn Beckham, primogénito herido y cabreado de David y Victoria Beckham.

Drama familiar

Desde el día en que Brooklyn (26) y la millonaria heredera y actriz (31) -salió en la serie de 2013 'Bates' Motel; y en filmes como 'Transformers: la era de la extinción' (2014)- se dieron el 'sí, quiero' en la casa familiar de Palm Beach -abril de 2022-, los rumores del mal rollo entre los tórtolos y el futbolista y la diseñadora y exSpice no han dejado de llenar titulares.

El drama ha ido escalando hasta que esta misma semana el chef 'amateur' y emprendedor Beckham ha colgado en sus redes un demoledor comunicado, rompiendo definitivamente con sus padres, y poniéndolos a caldo por "intentar sin cesar arruinar" su relación.

Una boda polémica

Entre los episodios más graves, Brooklyn acusa a su madre de cancelar a última hora el vestido de novia que estaba diseñando para Nicola, obligándola a buscar una alternativa con urgencia. Otro de los momentos más delicados que relata el joven ocurrió también durante la celebración nupcial. El que debía ser su primer baile con Nicola acabó, según su versión, en una escena humillante cuando su madre ocupó su lugar delante de unos 500 invitados. "Nunca me he sentido tan incómodo ni tan avergonzado", ha confesado. De ahí que la pareja decidiera renovar sus votos en 2025 para crear recuerdos alejados de aquel episodio.

Finalmente, gracias a Leslie Fremar, estilista y responsable de los mejores 'looks' de Demi Moore, Charlize Theron y Julianne Moore, Nicola Peltz se convirtió en una de las novias con más estilo de la temporada, apostando por un espectacular diseño de Valentino.

Obra de Pierpaolo Piccioli

Pocos días después del enlace se publicaban en 'Vogue' todos los detalles de este vestido: un diseño de Valentino Alta Costura elaborado en exclusiva por Pierpaolo Piccioli, director creativo de la firma entonces. Según glosaba la estilista de la novia, el vestido era de una "sencillez magnifica".

Un diseño de corte clásico, con tirantes, escote recto, gran cola, guantes de encaje y velo a juego. En el mismo reportaje, Fremar explicaba que llevaba un año en conversaciones con el equipo de Piccioli para la confección del vestido, "incluidos dos viajes a la sede de la firma en Roma y dos pruebas en EEUU: las modistas encargadas incluso viajaron a Miami para cuidar hasta el más mínimo detalle en el gran día".

Este reportaje publicado en 2022 contradice la versión que acaba de dar Brooklyn sobre la negativa "en el último momento" de su madre de confeccionarle ella misma el vestido de novia a Nicola, que, por otro lado, hubiera sido el primer vestido de novia VB a medida.

Varios 'looks' nupciales

Podría ser que lo de "en el último momento" al que se refiere Brooklyn, tratándose de un vestido de novia a medida y exclusivo, sea un periodo más laxo. O podría ser que Nicola, como otras novias ricas y famosas, trabajara a un tiempo en varios modelos para lucir el día de su boda (sus otros 'looks' de novia fueron un traje de tres piezas a medida Dior de Kim Jones, así como un Versace, además del Valentino), y finalmente no luciera el que Victoria se negó -al parecer- a diseñar.

En la reboda que Brooklyn y Nicola celebraron el año pasado -"para poder crear nuevos recuerdos (...) que nos trajeran felicidad y alegría, no ansiedad o vergüenza", dice ahora en el comunicado el mayor de los Bekcham-, la novia vistió el diseño con el que en 1985 se casó su madre, la modelo Claudia Heffner, con su padre, el empresario multimillonario Nelson Peltz (su fortuna, en 2021, rondaba los 1600 millones de dólares).

Ni los padres ni los hermanos del novio estuvieron invitados.

Noticias relacionadas

El culebrón de los Beckham continuará.