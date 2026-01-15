Influencer cuestionada
La justicia italiana absuelve a Chiara Ferragni de la estafa de los dulces navideños
EFE
El tribunal de Milán (norte) ha absuelto este miércoles a la famosa 'influencer' Chiara Ferragni de un delito de fraude relacionado con la venta de dulces navideños promocionados con su marca y por el que la Fiscalía pedía un año y ocho meses de prisión.
"Estamos todos conmovidos, agradezco a mis abogados y a mis seguidores", dijo Ferragni a su salida del tribunal, donde la esperaban cámaras, periodistas y fotógrafos.
El Tribunal no ha reconocido la agravante de "defensa disminuida" de los consumidores que le imputaba la Fiscalía en su acusación y ha recalificado el delito como fraude simple, el cual solo puede ser juzgado a través de querellas de parte, las cuales ya habían caducado después del pago de indemnizaciones que hizo Ferragni.
Además de Ferragni, estaban imputados en el proceso su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa Cerealitalia, Franco Cannillo, quienes también se han beneficiado del sobreseimiento del caso.
Acuerdos previos
El juicio, que comenzó el 4 de noviembre en el Tribunal de Milán con procedimiento abreviado solicitado por la acusada, se vio marcado por la retirada de muchas solicitudes de las partes afectadas para participar en el proceso tras alcanzar acuerdos de resarcimiento con Ferragni.
De todas las solicitudes, solo permaneció la de la asociación Casa del Consumatore, que rechazó una oferta de acuerdo de 5.000 euros y solicitó una campaña en redes sociales para prevenir estafas.
Ferragni, una de las 'influencer' más famosas del mundo digital y las redes sociales, acabó sentada en el banquillo por la promoción con supuestos fines benéficos que hizo con su marca en 2021 y 2022 de unos huevos de Pascua y de 'pandoros', unos bizcochos típicos de cada Navidad en Italia.
Los investigadores señalaron que la marca Balocco vendió los pandoros con el logotipo de Ferragni a más de 9 euros, el triple de lo habitual, prometiendo que cada venta incluiría una donación para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín (norte). Sin embargo, acabó descubriéndose que la donación se había hecho 'a priori' y que, por lo tanto, su cuantía no dependía de las ventas.
Este caso obligó a Ferragni a retirarse durante un largo tiempo de la vida pública y de las redes sociales, después de pedir perdón en un vídeo en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital. La tormenta mediática provocó también una crisis de su marca y la ruptura con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez.
