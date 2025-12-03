Tribunales
Sentenciado a dos años y medio de prisión el médico culpable de dar ketamina a Matthew Perry
Los Ángeles
Un médico que se declaró culpable de facilitar ketamina a Matthew Perry, quien falleció por una sobredosis en 2023, fue sentenciado este miércoles a 30 meses de prisión, informaron medios estadounidenses.
Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de 'Friends', según informó ABC News.
- Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Un espectáculo de 150 drones para recrear un cuento de Navidad en Córdoba
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- Una empresa pide permiso para abrir un minigolf en pleno centro de Córdoba
- La Diputación de Córdoba adjudica la primera fase de remodelación de los Colegios Provinciales por más de 5 millones de euros
- India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño
- Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día