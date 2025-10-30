Primeras fotos sin pixelar de Triana, la hija pequeña de El Cordobés y Virginia Troconis: "Felicidades por su mayoría de edad"

La familia de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis siempre ha destacado por algo que, en tiempos de sobreexposición digital, parece casi un lujo: proteger la intimidad de los menores. Mientras otros clanes mediáticos han convertido los cumpleaños y bautizos en portadas, ellos han optado por una gestión discreta, evitando que el rostro de sus hijos menores se convirtiera en moneda de entretenimiento.

Ese capítulo al menos en parte se ha cerrado y la pequeña de la casa, Triana, ya ha cumplido los 18, y con su mayoría de edad han llegado las primeras imágenes públicas sin pixelar. El momento lo ha compartido la propia Virginia en redes sociales, orgullosa y emocionada por la nueva etapa de su hija.

Una celebración a la altura de la ocasión

El cumpleaños se adelantaba al fin de semana anterior y la madre no dudaba en cumplir al detalle el deseo de su hija. Según ha contado, Triana fue muy clara con lo que quería: "Mamá, yo no quiero una puesta de largo, quiero una fiesta como las que tú haces, con flamenco, en el campo y modo feria".

El escenario fue Cerro Negro, la finca familiar en Guillena, en Sevilla: un lugar muy ligado a la vida del torero y en el que ha entrenado durante años. Allí se montaba una auténtica feria andaluza con mesas y sillas de enea, flores, tonos rojos y negros, música flamenca y un ambiente que mezclaba tradición, familia y celebración.

Fotografías para el recuerdo y familia al completo

Como en cualquier cumpleaños español que se precie, el de soplar las velas fue el momento más icónico: acompañada de sus padres y de sus hermanos, Alba y Manuel.

Hubo mesa dulce, tartas (una de ellas de dulce de leche y frambuesas, sus favoritas) y hasta una visita a la plaza de toros de la finca, donde El Cordobés ha pasado tantas horas y donde ahora compartió capote y tierra con su hija en una capea.

Un estilismo que ya marca estilo

Para la ocasió Triana lucía un conjunto de dos piezas de Mattuî Collection, con lentejuelas en tonos negros, azules, gris y granate formando motivos florales al que sumaba otas camperas color camel.

Nacida el 21 de octubre de 2007 en Sevilla, hoy ya es oficialmente mayor de edad y, aunque su vida ha estado siempre cerca de la popularidad de sus padres, ha crecido alejada de los focos. Terminó el Bachillerato con “notazas”, tal y como desveló su hermana Alba hace unos meses y todo apunta a que empieza su vida adulta con calma, libertad y mucha privacidad la misma que su familia le ha garantizado hasta ahora.

La publicación de Virginia terminaba con un mensaje sencillo y cargado de emoción: un día “como ella lo quería” y “un día para el recuerdo”. Y las redes, claro se llenaron de felicitaciones: "¡Felicidades preciosa!", "Qué familia más bonita" o "Se parece muchísimo a su hermana".