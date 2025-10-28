Arturo Pérez-Reverte, escritor: "Cuanto más culto eres, cuanto más has vivido, eres menos manipulable, menos engañable"

El exitoso canal AprendemosJuntos BBVA ha publicado una de las conversaciones más esperadas por su audiencia joven: la del escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte. El autor de El club Dumas, La tabla de Flandes o la saga de El capitán Alatriste se ha sentado a hablar con estudiantes y profesores sobre temas tan amplios como la juventud, la cultura, la ética, el valor y la forma en que uno aprende a distinguir el bien del mal.

Aunque en los últimos años su figura mediática ha estado envuelta en cierta controversia por opiniones a menudo interpretadas como reaccionarias, Pérez-Reverte sigue siendo una de esas voces difíciles de ignorar. Habla con la autoridad de quien fue reportero de guerra durante más de dos décadas y con la claridad de un hombre que ha hecho de la literatura un modo de entender la dignidad y la supervivencia.

Una conversación con la juventud desde la experiencia

El autor empieza reconociendo la distancia generacional: “Estoy bastante lejos de vosotros, pero os conozco”, dice al dirigirse a los jóvenes. Desde ahí construye una reflexión sobre el desencanto de las nuevas generaciones y la necesidad de adaptarse a un mundo que no es el que se les prometió. Su tono, a ratos paternal y a ratos desafiante, busca que entiendan algo que él considera esencial: que la vida no es segura, que está llena de trampas, y que solo quien se prepara puede sobrevivir con la cabeza fría y el corazón decente.

En distintos momentos de la charla aborda conceptos como la lealtad, la dignidad y el valor personal, pero uno de los tramos más aplaudidos ha sido el dedicado a la cultura como defensa contra la manipulación.

La cultura como escudo frente al engaño

Pérez-Reverte habla con dureza, sin adornos, cuando dice: “El mundo es un territorio peligroso, lleno de hijos de [__]. Está lleno de gente que intentará venderte un reloj falso o engañarte.”

Ante ese panorama, insiste en que la cultura es la mejor forma de protección. No como un símbolo de estatus ni como algo “bonito” de exhibir, sino como un arma de defensa frente al engaño: “La cultura no es un elemento estético para presumir, es una herramienta defensiva.”

Y remata su idea con una frase que ha resonado en redes y titulares: “Cuanto más culto eres, cuanto más has mirado, has vivido, has leído, cuanto más te has preocupado de ver el mundo a tu alrededor, eres menos manipulable, menos engañable.”

Esa es su línea argumental: la cultura como lucidez, como un antídoto contra la mentira y la manipulación. Pérez-Reverte sostiene que leer, observar y escuchar y no solo estudiar son actos de supervivencia. Cuanto más uno comprende, más difícil es que lo engañen los demás o incluso sus propios prejuicios.

Un mensaje directo a los jóvenes

En tono crudo advierte que los jóvenes han sido educados “para un mundo que no existe” y que la realidad exige rebeldía, curiosidad y coraje intelectual. Les recomienda leer, viajar, escuchar a los mayores, preguntar, y sobre todo, desconfiar de quien lo tiene todo claro.