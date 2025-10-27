El vínculo de Tamara Falcó con Córdoba que no conocías: “Cada rincón guarda una conexión muy especial para mí”

Tamara Falcó continúa compartiendo con sus seguidores los detalles de su última visita a Córdoba, donde asistió al enlace de sus íntimos amigos Antonio Hernández-Mancha y María Luisa Arróspide, que se dieron el “sí quiero” el pasado 17 de octubre en la iglesia de la Compañía.

La marquesa de Griñón ha aprovechado sus reflexiones sobre la visita a Córdoba para revelar un detalle desconocido para muchos y es que Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, es uno de sus antepasados. “Me encanta volver a Córdoba. Cada rincón guarda historia, belleza y una conexión muy especial para mí… Aquí nació mi antepasado, el Gran Capitán, y me siento profundamente agradecida por llevar en mis raíces una parte de su legado”, explicaba en un post de Instagram, donde cuenta con 1,6 millones de seguidores.

La experiencia en Noor Restaurant

Al igual que hiciera su marido, Íñigo Onieva hace unos días, la joven aristócrata, diseñadora y colaboradora de televisión, ha compartido su experiencia en Noor Restaurant, el tres estrellas Michelin del chef Paco Morales.

“Disfrutando de toda una experiencia gastronómica en Noor Restaurant para cerrar un fin de semana perfecto en Córdoba. Gracias Paco Morales y a Paola Gualandi por esa forma tan bonita de recibirnos y hacernos sentir como en casa”, indica en su post en redes sociales.

Tamara Falcó en Córdoba

El restaurante del chef cordobés es una de las direcciones de Tamara Falcó en Córdoba, compartidas por la colaboradora de El Hormiguero con sus seguidores, junto con el Real Círculo de la Amistad, donde la pareja Antonio Hernández-Mancha y María Luisa Arróspide celebró su enlace.

Tamara Falcó, en el Real Círculo de la Amistad en Córdoba. / TAMARA FALCÓ

Tamara Falcó no perdió la oportunidad de captar los salones de este edificio insigne de la capital, donde posó con el diseño escogido para la celebración y que pertenece a sucolección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, con un precio de 289 euros. Un vestido clásico de encaje negro, corte midi, escote barco y manga larga. Un estilismo muy clásico, que combinaba a la perfección con la iglesia de la Compañía y el escenario de la celebración posterior.