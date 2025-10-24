En Madrid
Detenidos un vigilante de La Finca y la empleada del hogar de Iker Casillas por el robo de cinco relojes de lujo
Solo ocho días después de que Iker Casillas interpusiera una denuncia por el robo de cinco relojes de alta gama, valorados en más de 200.000 euros, la Policía Nacional ha localizado a los presuntos responsables: un hombre que trabajaría como vigilante de seguridad en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón donde reside el exportero del Real Madrid, y su empleada del hogar.
Sin embargo, solo han podido recuperar dos de las piezas sustraídas. La denuncia se interpuso el 16 de octubre y las detenciones se produjeron el pasado martes, día 21, en un arresto que se precipitó al conocerse que ambos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente.
No obstante, la investigación sigue abierta y los agentes continúan sus pesquisas para localizar los tres relojes que aún no han sido recuperados.
- Investigada en Córdoba por falsificar con 'calidad' desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Así se perfila la futura reforma de la avenida de Ollerías: cuatro carriles, cerca de 250 árboles y otras mejoras
- Comienza el verdeo de la aceituna hojiblanca con precios al alza
- Operación antidroga en Córdoba: cinco registros, tres kilos de cocaína, ocho detenidos y un ingreso en prisión