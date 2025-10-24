Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Madrid

Detenidos un vigilante de La Finca y la empleada del hogar de Iker Casillas por el robo de cinco relojes de lujo

Detenido un matrimonio por el robo de relojes de lujo en casa de Iker Casillas en Pozuelo de Alarcón

Rafa Sardiña

Madrid

Solo ocho días después de que Iker Casillas interpusiera una denuncia por el robo de cinco relojes de alta gama, valorados en más de 200.000 euros, la Policía Nacional ha localizado a los presuntos responsables: un hombre que trabajaría como vigilante de seguridad en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón donde reside el exportero del Real Madrid, y su empleada del hogar.

Sin embargo, solo han podido recuperar dos de las piezas sustraídas. La denuncia se interpuso el 16 de octubre y las detenciones se produjeron el pasado martes, día 21, en un arresto que se precipitó al conocerse que ambos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente.

No obstante, la investigación sigue abierta y los agentes continúan sus pesquisas para localizar los tres relojes que aún no han sido recuperados.

El Picasso perdido es hallado en Madrid: la Policía sospecha que nunca salió de la ciudad

Miguel Benito, abogado laboralista, sobre las cuotas de los autónomos: "Antes de repartir riqueza, primero hay que crearla"

El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo

José Carlos Ruiz, filósofo cordobés, sobre el nuevo disco de Rosalía: "Cuando parece que la razón se agota y claudica ante las ideologías Rosalía hibrida filosofía y misticismo"

Unas jornadas en El Viso reivindican el potencial de desarrollo de la artesanía

Comienza la Cata de Moriles

La Diputación recuperará el lienzo que sitúa en La Merced la primera aparición de San Rafael

Un andaluz explica por qué paso 4 años trabajando en Irlanda: "Los primeros dos años son los más duros"

