Las direcciones de Tamara Falcó en Córdoba en su fin de semana más romántico

“Celebrando el amor en Córdoba”. Con estas palabras, Tamara Falcó compartía en sus redes sociales su experiencia en la capital cordobesa para asistir al enlace de sus íntimos amigos Antonio Hernández-Mancha y María Luisa Arróspide, que se dieron el “sí quiero” el pasado 17 de octubre en la iglesia de la Compañía en un enlace que contó con la presencia de una buena representación de la clase política –el novio es hijo del ex dirigente del PP, Antonio Hernández-Mancha- y de muchas celebrities.

La joven aristócrata, diseñadora y colaboradora de televisión acudió a la cita acompañada de su marido Íñigo Onieva y no ha dudado en compartir en su perfil de Instagram, donde cuenta con 1,6 millones de seguidores, algunos de los momentos más significativos del evento.”Qué felicidad ver a un amigo del alma encontrar a su compañera ideal. Vivan los novios”, afirma en el texto de la publicación.

Un diseño propio para la boda

La marquesa de Griñón escogió para la ocasión un diseño propio de su colección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro y cuyo precio en tienda asciende a 289 euros. Un vestido clásico de encaje negro, corte midi, escote barco y manga larga. Un estilismo muy clásico, que combinaba a la perfección con la iglesia de la Compañía y el escenario de la celebración posterior: el Real Círculo de la Amistad.

Tamara Falcó con el diseño lucido en boda en Córdoba. / TAMARA FALCÓ

Parada obligada en Noor

La colaboradora de El Hormiguero no dudó en retrasarse en la solemnidad de los salones del Real Círculo de la Amistad, mostrando algunos de sus rincones y parte de la celebración de los novios.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, junto a Paco Morales y Paola Gualandi. / ÍÑIGO ONIEVA

Además de asistir a la boda, la también cocinera, aprovechó su visita a la capital para acudir a Noor Restaurant para disfrutar del menú de la nueva temporada del tres estrellas Michelin y fue el propio Íñigo Onieva quien inmortalizó la visita en sus redes sociales junto al chef Paco Morales y la jefa de cocina del restaurante Noor, Paola Gualandi.