Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han anunciado su compromiso tras nueve años de relación este lunes a través de sus redes sociales. La modelo ha compartido a través de sus redes sociales una imagen del impresionante anillo. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", ha publicado la 'influencer' en su perfil de Instagram.

La pareja inicó su relación hace nueve años, a finales de 2016, y ya tienen cinco hijos, aunque solo dos fruto de su relación. El futbolista conoció a Rodríguez mientras ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda de Gucci de Madrid. En enero de 2017 su relación se hizo oficial cuando la modelo acompañó a Ronaldo a la ceremonia de la FIFA The Best Awards, donde él fue galardonado como mejor jugador del año.

La primera hija de la pareja, Alana Martina, nació en noviembre de 2017. En abril de 2022 nació su segunda hija, Bella Esmeralda, un momento en el que la pareja también anunció el fallecimiento del hermano mellizo de esta. “No hay explicación para esto. Me ha traído mucho amor, pero también mucha oscuridad. Mis amigas han estado a mi lado, Cristiano también. Gracias a Dios he tenido la suerte de poder compartir esta tragedia con esta gente, con mi gente. Eso es lo que me ha ayudado”, expresó Rodríguez sobre la pérdida en una entrevista en 'El Hormiguero'.

Por su parte, el jugador de Al-Nassr ya tenía un hijo cuando conoció a Georgina, Cristiano Jr., nació en el año 2010, aunque se desconoce quién es la madre del joven. Además, en el año 2017, cuando Cristiano empezaba su relación con Georgina, nacieron Eva y Mateo, dos niños nacidos por gestación subrogada.

Cuando Ronaldo fichó por Al-Nassr F.C., la familia se mudó a Arabia Saudí, donde actualmente viven. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la boda de la pareja.