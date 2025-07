Froilán, foco de otra polémica en una discoteca de Ibiza: "Me sentí bastante intimidada"

Froilán de Marichalar vuelve a ser centro de otra polémica. En esta ocasión, este miércoles en 'TardeAR' han relatado los recientes hechos en la salida de una popular discoteca de Ibiza, en la que el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar acabó discutiendo por un "malentendido". Desde el programa de Telecinco han podido hablar con la joven que dice haber vivido una "situación bastante incómoda" por su culpa.

Según explica, cuando él llegó a la discoteca la polémica empezó porque entró "como si fuera el rey" y que estaba acompañado de una "chica morenita". Más tarde, la testigo volvió a coincidir con el sobrino del Rey y intercambió un momento incómodo cuando él vio que ella estaba con su móvil. Se pensó que estaba haciéndole alguna foto y le dijo "que si quería una foto con él, se lo dijera", explica.

En todo caso, ella niega que estuviese haciendo una fotografía, aunque otras versiones apuntan a que sí. La implicada asegura que "cuando salió ya no iba muy católico" y se adentró en una discusión. "Estaba alucinando, no entendía a qué venía todo esto", explica la testigo en el citado programa, en el que relata que mantuvo una actitud muy "autoritaria y altiva".

"Me empezó a decir que era una maleducada, que era grosera. Me empezó a mirar con una cara súper desafiante", asegura la afectada. También asegura que se sintió muy "intimidada" por su actitud y que le sentó mal que le llamase "maleducada". En todo caso, en el plató de televisión remarcaron que aún falta una parte de la historia para explicar el motivo por que él le rependió por su falta de educación. A lo que ella asegura que no pasó nada.