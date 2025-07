VÍDEO | El improvisado dúo de India Martínez con una niña en pleno concierto que derrite el corazón de sus fans

“Quiero cantar contigo ‘Tipo Tú’”. Este mensaje entre el público que asistía al concierto de India Martínez en Almadrones (Guadalajara) dio paso a uno de esos momentos mágicos a los que la artista cordobesa tiene acostumbrados a sus fans durante sus conciertos. La artista no dudó en atender a la petición e invitó a subir al escenario a Irene, la pequeña que portaba la pancarta junto a su familia para cantar el tema a dúo.

“Anoche entre el público había una pancarta que decía -Quiero cantar contigo “Tipo Tú”. Lo Que no me esperaba es que detrás hubiese una personita tan pequeña. Esto es lo que pasó, a ver qué os parece… No sé vosotros, pero yo me quedaría a vivir en este instante. Estas son las cosas que le dan sentido a cada concierto, a mi música, a mi vida y todo os lo debo a vosotros”, escribía India Martínez en sus redes sociales.

El momento, que ya tiene más de 22.000 me gusta, ha derretido el corazón de los fans de la intérprete, que han vuelto a alabar cómo se vuelca con su público y especialmente con los fans más pequeños. “Amor el que tú tienes con todos nosotros y con los más peques de la casa y eso sale del corazón, eres un amor India”, comentaba una de sus seguidoras.

La encantadora de bebés

Esta escena llega solo días después de que la cantante arrullara a una bebé en su concierto de Huelva, repitiendo la escena de hace un año en La Solana (Ciudad Real), donde también calmó y acunó a una pequeña que se durmió en sus brazos mientras cantaba en el escenario.

India Martínez con la bebé en el concierto de Huelva / @india_martinez_oficial

“Esto no puede ser verdad, anoche se me volvió a dormir un bebe en los brazos durante mi concierto de Huelva. En este caso una niña que además se llama India, ya no se puede sentir más amor. Podría publicar mil momentos de la noche, muchas canciones, reencuentros, bailes, porque es que en la noche hubo de todo… pero es que aquí se paró el tiempo, gracias por regalarme momentos así, os quiero y os abrazo fuertemente”, compartió en Instagram.