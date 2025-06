Ana Soria (26) sobre su maternidad con Enrique Ponce (53) antes de la boda: "Ya lo veréis en 9 meses"

En los últimos días los focos han vuelto a encenderse sobre Ana Soria y Enrique Ponce. Y no por una nueva publicación romántica ni una aparición pública, sino porque el torero ha sido visto accediendo solo a la clínica Ruber de Madrid, sin la compañía de su pareja. Un detalle que no ha pasado desapercibido justo cuando el medio El Español aclaraba hace escasas semans en que la boda entre ambos se celebrará próximamente, tal y como se había planeado para este año.

Aunque Enrique Ponce anunciara su retirada del toreo por sorpresa en 2021 con un mensaje claro "hacer un alto en el camino", sigue vinculado a su pasión. De hecho el próximo 27 de junio volverá a enfundarse el traje de luces para una corrida muy especial en Navas de San Juan, en Jaén. Pero es su vida personal, como tantas veces, la que vuelve a generar más titulares que su carrera profesional.

Desde que comenzaron su relación, Ana Soria y Enrique Ponce han sido objetivo constante de rumores, teorías y comentarios. La diferencia de edad entre ellos, sus apariciones puntuales pero intensas en redes sociales, y una notable discreción frente a los medios no han evitado que cada paso de la pareja se analice al milímetro.

Uno de los temas que más ha dado que hablar ha sido, sin duda, la posibilidad de que Ana esté esperando un hijo. Un rumor que ha tomado fuerza en varias ocasiones a lo largo de los últimos años y que ha vuelto a circular con fuerza hace apenas unas semanas. Todo comenzó con una información filtrada que aseguraba que la pareja estaba preparando la habitación para un futuro bebé en común. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, la periodista Silvia Taulés sostuvo en el programa 'Fiesta' que ese sería uno de los planes de futuro más inmediatos de los enamorados.

Pero no es la primera vez que los rumores de embarazo sacuden la tranquilidad de la pareja. En 2021 ya se habló de ello, tras una imagen que hizo saltar todas las alarmas: Soria y Ponce posaban con las manos entrelazadas sobre el vientre de ella. Un gesto que se interpretó rápidamente como una insinuación, pero que fue desmentido por la propia Ana. En declaraciones a La Razón, dejó claro: "No queremos entrar en nada porque queremos vivir nuestra vida al margen de la prensa, pero te digo que nada de embarazo... como siempre inventando". Y para zanjar cualquier tipo de duda, añadía con ironía: "En nueve meses comprobarás que no te estoy engañando".