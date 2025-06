Virginia Troconis, 45 años: "Lo utilizo para tratar las manchas que me han salido con la edad"

Sin duda en los últimos años los estereotipos y los cánones tradicionales de belleza han empezado a cuestionarse con más fuerza. Cada vez son más las voces que defienden la diversidad corporal, el envejecimiento natural y la aceptación personal.

Pero también es bastante evidente que todavía hay ciertos signos visibles del paso del tiempo que siguen generando preocupación, especialmente entre mujeres a partir de los 40. Uno de los más frecuentes son las manchas en la piel, que también se conocen como manchas de la edad o lentigos solares.

Estas hiperpigmentaciones aparecen, principalmente, por la exposición acumulada al sol a lo largo de los años. También pueden estar relacionadas con cambios hormonales, el envejecimiento celular y en algunos casos hasta con factores genéticos. Se localizan sobre todo en el rostro, el escote y las manos, y su aparición puede generar incomodidad estética o preocupación por la salud de la piel.

La comunidad científica coincide en que la prevención es clave: el uso constante de protector solar de amplio espectro es la principal recomendación para evitar la aparición de nuevas manchas.

Para tratar las ya existentes se vienen acosejando productos despigmentantes que contengan ingredientes como niacinamida, ácido tranexámico, vitamina C, o retinol, además de acudir a especialistas dermatológicos cuando sea necesario.

Conscientes del interés que generan estos temas, muchas marcas de cosmética desarrollan productos especialmente formulados para combatir y prevenir estas manchas. Y son precisamente las personas que viven de su imagen como las modelos, las celebrities y las influencers quienes los prueban antes de recomendarlos, ya que tienen un papel clave a la hora de influir en las decisiones de compra de sus seguidores.

El truco de Virginia Troconis contra las manchas

Este es el caso de Virginia Troconis, comunicadora, creadora de contenido y pareja del extorero El Cordobés, quien ha compartido con su comunidad su rutina para tratar las manchas de la edad.

En un vídeo reciente publicado en su cuenta de Instagram, la venezolana de 45 años explica con naturalidad cómo ha integrado dos productos de La Roche-Posay en su rutina diaria: "Desde que conocí @larocheposay y soy su embajadora, toda mi rutina es de ellos".

Virginia destaca especialmente el uso del protector solar de la marca, no solo como medida de prevención, sino también como tratamiento: "El protector solar, a la vez que protege, me ayuda a que no salgan manchas nuevas". Pero también reconoce que hay marcas del pasado que ya forman parte de su piel, y para ellas ha encontrado una solución: "Para las que ya tengo por la edad y el exceso de sol, utilizo el sérum MelaB3 que me las minimiza".