Kate Middleton, 43 años, habla sobre su dieta y el Príncipe confirma: "Es la razón por la que estoy tan delgado"

Ha llovido mucho desde que el mundo conoció por primera vez a Kate Middleton, la que por entonces era simplemente la novia del príncipe William y que hoy, más de dos décadas después, es la Princesa de Gales y futura reina de Inglaterra.

En todo ese tiempo la historia personal de Kate ha estado marcada por momentos profundamente significativos (el nacimiento de sus hijos, la pérdida de la reina Isabel II o incluso su reciente superación del cáncer) que han moldeado no solo su vida, sino también la percepción que millones de personas tienen de ella.

A pesar del peso simbólico e institucional que conlleva su título, Kate ha sabido construir una imagen cercana, casi doméstica, que recuerda mucho a la de la reina Letizia en España. No es raro que incluso personas poco o nada entusiastas de la monarquía británica encuentren en ella a una figura simpática, cálida, y, sobre todo, real en el sentido más común de la palabra.

Parte de ese encanto viene de su forma natural, incluso divertida, de comunicarse con los demás, tal y como quedó claro durante uno de sus últimos actos públicos antes de convertirse en madre por tercera vez.

Sin ir más lejos, durante una visita a un evento del Commonwealth Big Lunch, Kate convresaba de forma relajada con varios voluntarios y asistentes, y terminaba compartiendo una anécdota que pocos esperaban. "He hecho eso con George y Charlotte: preparar masa para pizza", dijo entonces, refiriéndose a sus hijos mayores. “Les encanta porque pueden ensuciarse las manos”.

La escena revelaba algo más profundo que la simple anécdota y es que pese a las responsabilidades y del protocolo que conlleva su papel, Kate seguía apostando por una vida familiar normal, en la que cocinar con sus hijos no es solo una obligación, sino una fuente de diversión y unión.

Ahora bien, no todo en la cocina de los Windsor parece ser armonía. En declaraciones anteriores, tanto Kate como William habían revelado que aunque disfrutaban de cocinar juntos, sus habilidades podrían no ganar ningún premio: “William tiene que aguantar mi cocina la mayor parte del tiempo”, admitió Kate durante una cena de gala en 2016. Y William, con su característico humor británico, respondía: “Es la razón por la que estoy tan delgado”.

Por su parte, el príncipe no se queda atrás en cuanto a modestia culinaria: “Me gusta cocinar, pero no soy muy bueno”. Aun así, tiene sus platos preferidos: “Un poco de pollo asado o un filete. Me gusta al punto, bastante vivo”.

Y si algo demuestra el paso del tiempo es que la relación de Kate con la cocina no es solo una cuestión práctica. Durante su primera Navidad en Sandringham, la residencia de la reina, la princesa optó por regalarle a Isabel II un tarro de chutney hecho con una receta de su abuela: “Pensé en qué le daría yo a mis propios abuelos y decidí hacerle algo”.